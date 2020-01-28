Мороз и солнце, День студента: каким был праздник в зимнем городке Galaxy

В День студента, 26 января 2020 года, радиостанция "Европа Плюс Барнаул" собрала своих слушателей в зимнем городке Galaxy на втором празднике проекта "Каток Европы Плюс".



Как и планировалось, мероприятие получилось активным. Гостей ждали игры на льду под зажигательные хиты любимой радиостанции. Все желающие могли научиться необычным маневрам на коньках: воспитанницы Академии фигурного катания имени Черноусова показывали мастер-класс.



Несмотря на то, что вход со своими коньками был свободный для всех, очередь за коньками в прокат не уменьшалась. И неудивительно, ведь на кону были такие призы, как сертификаты на горнолыжный комплекс, в сеть магазинов спортивной одежды и подарки непосредственно от "Европы Плюс Барнаул" – беспроводные колонки для прослушивания радио в любом месте. Но больше всего призов участники получили от генерального партнера мероприятия – энергетического напитка Target.



"Невзирая на прогнозы синоптиков, погода была солнечная и морозная, а атмосфера все два часа стояла драйвовая", – поделился эмоциями программный редактор радиостанции Олег Шишкин. – Для тех, кто не успел посетить это мероприятие, мы запланировали еще одно 14 февраля. Где оно пройдет, и что ждет наших слушателей, расскажем на частоте 109,4 FM и в наших официальных социальных сетях "Инстаграм" и "ВКонтакте".