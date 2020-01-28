Германия увидела подъём России

В аграрном секторе России в последние годы произошел "невероятный подъем". Это утверждает немецкое издание Der Tagesspiegel.

Журналисты из Германии связывают это с поддержкой сельского хозяйства со стороны правительства и ограничениями на ввоз продукции из Европы.

Так, если в 2014 году самообеспеченность страны свининой составляла 83%, то сегодня Россия полностью снабжает себя этим мясом, а импорт практически прекратился. Та же ситуация и с мясом птицы.

Также в последние годы в России усиленно развивалось выращивание масленичных культур. Главная экспортная культура страны – это пшеница. Сейчас ни одно государство в мире не экспортирует пшеницу в таких объемах, как Россия.

При этом, отмечают немецкие журналисты, стране нужно развивать самообеспеченность говядиной и молочной продукцией.