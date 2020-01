Ученые выяснили, откуда на Алтае появились неандертальцы

Неандертальцы пришли в Южную Сибирь из Европы. Такой вывод сделали Ксения Колобова из Института археологии и этнографии СО РАН и Ричард Робертс из австралийского Университета Вуллонгонга.

Как сообщается на сайте журнала Proceedings of the National Academy of Science, ученые работали в Чагырской пещере на территории Алтайского края. За время раскопок специалисты нашли 90 тысяч артефактов и более 70 фрагментов костей неандертальцев. Они жили там 49-59 тысяч лет назад.

В результате исследования орудий труда выяснилось, что они схожи с орудиями микокской культуры. Она была распространена во времена среднего палеолита в Европе.

При этом в находках в Денисовой пещере, которая расположена в 100 км от Чагырской, признаков микокской культуры не нашли. Также на основе анализа ДНК останков денисовского человека, жившего на Алтае 110 тыс. лет назад, можно сделать выводы, что у обитателей Чагырской пещеры связь с европейскими неандертальцами гораздо теснее.