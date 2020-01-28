Терраса, зимний сад и 8 этажей: ректор АлтГУ объяснил, каким будет корпус на Сахарова

Будущий корпус Алтайского государственного университета, который планируют построить на площади Сахарова, будет восьмиэтажным. Там будет три подземных этажа, терраса и зимний сад. Об этом в проекте "Переговорка" рассказал ректор вуза Сергей Бочаров.

Он напомнил, что возвести здание планируют на месте небольшого зеленого сквера рядом с площадью Сахарова по адресу ул. Димитрова, 66. При этом придется вырубить всего 15 кленов. Взамен – появится внутри корпуса большой зимний сад. На крыше планируют обустроить небольшой парк со смотровой площадкой. Строить корпус необходимо в ближайшее время. Все аудитории заняты, не хватает и лабораторий.

"Все эти кустики, которые там есть, нужны для физиологических нужд. Мы не ломаем архитектурный ландшафт площади Сахарова. Если вы встанете на ступеньки Дворца спорта – вам также будет открываться вид на город", – сказал Бочаров.

Застройка никак не коснется территории, где обычно проводят ярмарки меда. Строительство же нового корпуса, по мнению ректора, поможет разгрузить данный участок Барнаула от пробок. А именно за счет трехуровневой подземной парковки.

После того как проект получит одобрение градостроительного совета Барнаула, университет примет участие в федеральной программе национального проекта "Образование".

Предполагается, что корпус предусматривает наличие современных лабораторий и просторных учебных аудиторий, коворкинг-центры, музейный комплекс, зимний сад, открытую летнюю террасу с озеленением, концертный зал на 700 мест, научную библиотеку по размерам площадей для размещения фондов сопоставимую с проектируемой ранее. В вузе уверяют, что дизайн-проект по озеленению прилегающей территории, разработанный биологами АлтГУ, органично впишет новый корпус в зеленую зону центра Барнаула.

В будущем здании, по задумке, будут заниматься студенты одного из институтов АлтГУ, а также двух факультетов. С корпусом "Д" новое здание будет соединено надземным переходом. При этом административные подразделения останутся, как и ныне, в корпусе "Л".

Выбор места для здания в самом центре города уже вызвал споры среди общественников. Для строительства придется вырубить часть деревьев в сквере. Без федеральных денег вуз самостоятельно не сможет осилить проект, а в министерстве не готовы переносить корпус в другое место. В руководстве вуза обещают, что он будет вписан в архитектурный ансамбль центра Барнаула, и говорят, что строить его нужно как можно скорее. Ведь для студентов уже несколько лет катастрофически не хватает учебных площадей. Так, известный барнаульский историк Данил Дегтярев уже дважды выходил с одиночным пикетом против застройки Сахарова.

Полностью посмотреть интервью ректора АлтГУ Сергея Бочарова можно в проекте "Переговорка" на сайте amic.ru.