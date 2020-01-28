Сибиряк, перегородив улицу фурой, рассказал московским водителям о морозах на Алтае

Дальнобойщик Виктор Синебрюхов из Сибири от безысходности перегородил на фуре улицу в Москве. Из-за его акции, которая прошла еще 24 января, многие автомобилисты были вынуждены бросить свои машины и добираться до работы пешком. Разозленные водители даже угрожали стащить сибиряка с фуры и избить. Приехавшие полицейские составили на мужчину протокол, но прониклись его ситуацией, угостили сырниками и горячим чаем, а также пообещали разобраться с его проблемой.

Портал Baza выяснил, что дальнобойщик родом из Новокузнецка, у него семеро детей, а на перекрытие улицы он решился после того, как ему не выплатили зарплату.

По словам Синебрюхова, осенью он устроился на работу в ростовскую контору. Первые месяцы платили нормально, но в январе вместо ожидаемых 60 тысяч рублей пришло 13 тысяч.

"Дорогу я перегородил от безысходности: у нас с супругой семеро несовершеннолетних детей от 7 до 17 лет. Не специально же я для этого в Москву приехал. Я ехал из Питера в Омск, вез бананы", – рассказал дальнобойщик telegram-каналу Baza.

Также мужчина рассказал журналистам, что полицейские отнеслись к нему добрее, чем московские водители, которые собирались сбросить его с крыши.

"...Обещали избить за то, что им приходится идти до работы пешком. Я им в ответ сказал, что у нас на Алтае замерзают некоторые люди в машинах, а вы этого даже не знаете и боитесь пешком пройтись несколько метров", – сказал дальнобойщик.

Кстати, акция дальнобойщика принесла плоды: Следственный комитет заинтересовался компанией, а работодатель выслал ему деньги: сначала 15 тысяч рублей, а потом еще 26 тысяч в качестве "премии".

Тем не менее за перекрытие дороги новокузнечанину сейчас тоже грозит штраф: около 10 тысяч рублей.