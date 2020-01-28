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Китайским туристам закрыли въезд в Россию

, ИА "Амител"
Так власти снижают риски распространения эпидемии
Фото: online47.ru

Фото: online47.ru

Китайским туристам запретили въезжать в Россию. Об этом сообщают в Российском союзе туриндустрии.

27 января стал последним днем приема организованных групп туристов из Поднебесной. Уточняется, что китайских путешественников, уже находящихся на территории России, не будут принуждать к досрочному отъезду на родину.

Накануне, 27 января, российская авиакомпания "Уральские авиалинии" на неопределенный срок прекратила полеты на остров Хайнань, который очень популярен среди российских туристов.

Напомним, что на сегодня зафиксировано 106 смертей от нового типа коронавируса. Первая вспышка эпидемии произошла в китайском городе Ухане и за считанные недели распространилась на Японию, Южную Корею, Таиланд, Германию, США и другие страны.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

28.01.2020 15:24
- гость -

Паникёры устроили панику на государственном уровне.

28.01.2020 15:26
- гость -

Если бы я кушал летучих мышей, кошек, абортированные эмбрионы, то я бы не удивился этому вирусу.

28.01.2020 15:57
Ghost

Вот может быть, умерят свои аппетиты в отношении всяких конкретных носителей паразитов/микробов и тому подобного.

28.01.2020 16:25
- гость -


28.01.2020 15:24
- гость -
Паникёры устроили панику на государственном уровне.

Заразность вируса высока.
Среди жертв уже есть врачи, лечившие больных.
Несмотря на карантин, количество подтвержденных больных:
20.01 - 278
21.01 - 326
22.01 - 547
23.01 - 639
24.01 - 916
25.01 - 2000+
26.01 - 2700+
27.01 - 4400+
Геометрическая прогрессия

28.01.2020 16:28
- гость -


28.01.2020 16:25
- гость -

почитайте сколько от простого гриппа умирают, эти ваши циферки, тьфу по их сравнению, но что то никто в панике не мечется

Ежегодно от гриппа в мире умирает от 300 до 650 тысяч человек. Такие данные приводит Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ), организация ООН.

заметьте ТЫСЯЧ

28.01.2020 16:40
- гость -

Предлагаете не обращать внимания на заразу, распространяющуюся агрессивными темпами?
Пока китайцы тормозят распространение, ученые быть может, успеют разработать лекарство.

Тут вообще идет разговор о новом мировом кризисе.
Китай уже теряет десятки-сотни миллиардов долларов.
Долговая нагрузка у Китая - более 40 трлн долларов.
Сократится производство, не смогут отдавать долги и прибыль инвесторам, посыпятся как домино банки.
Нефть уже на 10% подешевела.
Готовимся к дальнейшему ухудшению.

28.01.2020 16:43
- гость -

Вот первая нагугленная новость полугодовой давности:
https://www.vestifinance.ru/articles/122265

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