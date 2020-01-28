Бросивший детей в Шереметьево отец сдался следователям

41-летний Виктор Гаврилов, бросивший собственных малолетних детей в аэропорту Шереметьево, сдался следователям, сообщает Mash.

По информации издания, житель Комсомольска-на-Амуре сам пришел в следственный отдел Батайска утром 28 января. Сейчас его допрашивают сотрудники Следкома.

Ранее стало известно, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Оставление в опасности".

Напомним, двоих детей в возрасте пяти и восьми лет брошенных без присмотра нашли в аэропорту Шереметьево. Отец оставил с ними документы и записку, в которой просил временно определить мальчиков в приют, так как ему не на что их содержать.

Позднее бывшая супруга Гаврилова рассказала журналистам, почему она развелась с ним и не поддерживает связь с собственными детьми. Женщина утверждает, что боится бывшего мужа, который якобы неоднократно избивал ее, брил налысо и даже резал ножом.