Бросивший детей в Шереметьево отец сдался следователям

41-летний Виктор Гаврилов, бросивший собственных малолетних детей в аэропорту Шереметьево, сдался следователям, сообщает Mash.
По информации издания, житель Комсомольска-на-Амуре сам пришел в следственный отдел Батайска утром 28 января. Сейчас его допрашивают сотрудники Следкома.
Ранее стало известно, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Оставление в опасности".
Напомним, двоих детей в возрасте пяти и восьми лет брошенных без присмотра нашли в аэропорту Шереметьево. Отец оставил с ними документы и записку, в которой просил временно определить мальчиков в приют, так как ему не на что их содержать.
Позднее бывшая супруга Гаврилова рассказала журналистам, почему она развелась с ним и не поддерживает связь с собственными детьми. Женщина утверждает, что боится бывшего мужа, который якобы неоднократно избивал ее, брил налысо и даже резал ножом.
Комментарии
Видимо и себя уже «не смог содержать» вот и сдался.... А смешного мало, вчера показали где они жили с детьми, какие то старые частные дома, работы нет, вот вернут его сейчас туда и что? Жаль людей наших жаль
Мордор. Следователям погоны снять, волчьи билеты выдать. За рекламу Мордора.
Вот до чего людей довели, едросы недоделанные во главе с великим Пу. Народу работать негде, медицину развалили, социалку дальше некуда, а народ терпеливый. Когда же новый Ленин появится ? Вот народ только ждет и терпит.
Мужик конечно урод, нет подлее поступка, чем предать ребёнка.
Кто там кого брил, бил - неизвестно, чужая семья потёмки. Мож и бил, вот только нормальная мать отцу никогда детей просто так не отдаст, и суд, выбирая между золотым отцом и обычной материю, выберет мать.
Так всегда!
Видимо мать ничем не лучше.
А так может быть, что от отчаяния и безнадёги, когда действительно не на что содержать человек решился на такой шаг.
В Ленинграде каннибалов до блокады тоже не было, если кто забыл.
Ребятишек жалко. Своих двое. Мог бы взял конечно.
Сначала тоже мужика осуждали, но когда в новостях показали где и как они жили, аж плохо стало, может правда бы помогли ему в столице остаться в любом случае тут бы лучше им было, но возвращаться им домой точно не надо
Билет Москва - Хабаровск стоит около 15. На одного. Потом это прямоходящее, опять же не пешком, а на самолете полетел в Ростов. Это ещё чир. Короче, он за день денег выкинул на перелеты больше месячного бюджета семьи из четырёх человек. И это ему есть нечего было? Когда нечего есть на самолётах не летают.
Он тварь поганая, раз бросил своих детей. Ребёнок рассказывает, что папа их уже бросал. Кем он вырастет?
Мать вообще шалава конченная. Бросила и забыла, да и забила.
28.01.2020 16:09
- гость -
Как увлекательно считать деньги в чужих карманах и осуждать чужие поступки! А не пытались представить себя нам его месте? Я, наверное, детей бросить не смог бы, но и осуждать человека, которого сломала жизнь в Мордоре, не берусь...
Может он и уехал из этой дыры насовсем чтобы как то хоть в Москве прокормится? Мужчина на всех сайтах размешал объявления что готов взяться за любую работу
За несколько часов перелёта истратил около 60 тыс.И жалуется на безнадёгу и безденежье...
28.01.2020 16:09
- гость -
Билет Москва - Хабаровск стоит около 15. На одного. Потом это прямоходящее, опять же не пешком, а на самолете полетел в Ростов. Это ещё чир. Короче, он за день денег выкинул на перелеты больше месячного бюджета семьи из четырёх человек. И это ему есть нечего было? Когда нечего есть на самолётах не летают.
Он тварь поганая, раз бросил своих детей.
Ек , что не подписываешься то ? Тебя ж по языку твоему просчитать на раз два. ))
Микрозаймы - слышал о таких ? Так вот и назанимал в двух конторках и улетел. Будь осторожней в своих оценках , иначе тоже на тварь тянешь,торговец удочками