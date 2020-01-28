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Тело жительницы Барнаула нашли под окнами многоэтажки

, ИА "Амител"
Следователи выясняют обстоятельства гибели горожанки
Фото: vk.com/barneos22

Фото: vk.com/barneos22

Барнаульцы сообщили об обнаружении тела девушки под окнами многоквартирного дома по адресу Павловский тракт, 305в, информирует паблик Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

Пресс-служба Следственного комитета по Алтайскому краю подтвердила факт гибели местной жительницы. Причины смерти установят сотрудники правоохранительных органов в ходе проверки. Назначено несколько экспертиз.

По словам очевидцев, горожанка могла выпасть из окна, так как оконный проем на 15 этаже открыт, что совершенно неестественно для этого времени года.

Как уже сообщал amic.ru, ранее в поселке Излучинск Ханты-Мансийского автономного округа женщина выпала из окна девятого этажа, отряхнулась и пошла на работу. Удар смягчил сугроб. Пострадавшая отделалась ушибом внутренних органов.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

28.01.2020 16:22
- гость -

очевидцы как всегда такие эспЭрты что диву даешься
а по теме: эту новость уже полдня везде мусолят кроме Амика... спите?

28.01.2020 16:28
Гость

Периодически все выпадывать стали в тех районах новых что то

28.01.2020 16:36
петух с докучаево

не верю что это суицид. это очень комфортный район, с развитой инфраструктурой

28.01.2020 16:40
- гость -

ага и России стана великих возможностей с нереально высоким уровнем жизни и огромными зарплатами
у нас родственница 35 лет сама сиганула от безперспективняка

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