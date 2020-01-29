88 рублей в час: жителей Барнаула зазывают подрабатывать на выходных дворниками

Муниципальное предприятие "Автодорстрой" приглашает жителей города на подработку дворниками. Как следует из объявления на сайте предприятия, помогать бороться со снегопадами могут все граждане в возрасте от 18 лет. Причем по удобному для них гибкому графику – дорожными рабочими.
Как пояснили на предприятии, вакансия может быть интересна студентам, людям с образованием и без него. Предложение стоит рассматривать как подработку и возможность совмещать этот труд с другими занятиями. Как вариант – работа в выходные дни.
Для этого необходимо будет составить контракт, выбрать удобные дни для работы. Смена длится около 10 часов. Оплата около 88 рублей за один час.
В должностные обязанности дорожных рабочих входит своевременная очистка от снега и льда тротуаров, лестничных маршей, остановочных площадок, подходов к пешеходным переходам, посыпка их песком. Всех обеспечат необходимым инвентарем. Требуется ответственный подход к работе.
Отметим, что штат дворников в столице Алтайского края не укомплектован примерно на 40%. На это пожаловался и.о. главы города Вячеслав Франк губернатору Виктору Томенко во время последнего заседания правительства региона.
Комментарии
Идем к каменному топору.
"Отметим, что штат дворников в столице Алтайского края не укомплектован примерно на 40%" а цифра то все растет и растет
Раздавать листовки раньше стоило 70-100 руб час.
А болтать в думе 500т в месяц.
А вот хоть один из этих управлятелей выйдет с лопатой? Хоть один будет отрабатывать свое неспособное ни к чему руководство организацией? Где вас только понабрали на такие должности. Дворников не можете организовать, какая вам уборка снега? Или не можете заставить никого выйти махать лопатой из своей конторы, потому что тут и там брат и сват?
Курушин с Воронковым на выходных с лопатой выйти не хотят ?
29.01.2020 07:56
Гость
Воронкову нельзя,он штабом по борьбе со снегом руководит.
Вдруг командир в снегах исчезнет?
10 часов лопатить, не спасибо, весной расстает
смена 10 часов, тяжелого труда на ногах, 10 часов! 88р час, 10 часов кидать снег, остаться без спины и сил... А с утра все по новой... даже после тренажерки, часа тренировки, рекомендуется 48часов восстановления. Товарищи чиновники покадите пример...
880 руб/час? С дуба рухнули? Сами пашите.
08:36, 10 часовой рабочий день!!!)))
вот если бы 880 в час то норм
А сколько кубов снега предполагается убрать за 880 рублей.
А предпенсионного берут?
предпенсионый предпоследний раз выйдет разок на часок
Да ,десять часов с лопатой тяжело , но практически не видно малой механизации , вот здесь есть над чем работать.
добивайте до 880, выйду.
с этой суммы еще НДФЛ 13% удержат
сегодня 1,5 часа лопатой поработал, так как до дороги от дома надо было почистить, примерно по квадратам около 100 м2, и так каждый день теперь практически, только после метели больше повремени уходит, но 10 часов лопатой махать и только за 800 рублей, ну их)
Смена 10 часов подряд? Нигде не видела во дворе дома чтобы дворник усердно долбил, убирал снег у дома.