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88 рублей в час: жителей Барнаула зазывают подрабатывать на выходных дворниками

, ИА "Амител"
За десятичасовую смену человек может получить около 880 рублей
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Муниципальное предприятие "Автодорстрой" приглашает жителей города на подработку дворниками. Как следует из объявления на сайте предприятия, помогать бороться со снегопадами могут все граждане в возрасте от 18 лет. Причем по удобному для них гибкому графику – дорожными рабочими.

Как пояснили на предприятии, вакансия может быть интересна студентам, людям с образованием и без него. Предложение стоит рассматривать как подработку и возможность совмещать этот труд с другими занятиями. Как вариант – работа в выходные дни.

Для этого необходимо будет составить контракт, выбрать удобные дни для работы. Смена длится около 10 часов. Оплата около 88 рублей за один час.

В должностные обязанности дорожных рабочих входит своевременная очистка от снега и льда тротуаров, лестничных маршей, остановочных площадок, подходов к пешеходным переходам, посыпка их песком. Всех обеспечат необходимым инвентарем. Требуется ответственный подход к работе.

Отметим, что штат дворников в столице Алтайского края не укомплектован примерно на 40%. На это пожаловался и.о. главы города Вячеслав Франк губернатору Виктору Томенко во время последнего заседания правительства региона.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

29.01.2020 06:58
- гость -

Идем к каменному топору.

29.01.2020 07:00
- гость -

"Отметим, что штат дворников в столице Алтайского края не укомплектован примерно на 40%" а цифра то все растет и растет

29.01.2020 07:03
Пионер

Раздавать листовки раньше стоило 70-100 руб час.

29.01.2020 07:07
- гость -

А болтать в думе 500т в месяц.

29.01.2020 07:10
- гость -

А вот хоть один из этих управлятелей выйдет с лопатой? Хоть один будет отрабатывать свое неспособное ни к чему руководство организацией? Где вас только понабрали на такие должности. Дворников не можете организовать, какая вам уборка снега? Или не можете заставить никого выйти махать лопатой из своей конторы, потому что тут и там брат и сват?

29.01.2020 07:56
Гость

Курушин с Воронковым на выходных с лопатой выйти не хотят ?

29.01.2020 08:23
Гость

29.01.2020 07:56
Гость

Воронкову нельзя,он штабом по борьбе со снегом руководит.
Вдруг командир в снегах исчезнет?

29.01.2020 08:33
- гость -

10 часов лопатить, не спасибо, весной расстает

29.01.2020 08:33
- гость -

смена 10 часов, тяжелого труда на ногах, 10 часов! 88р час, 10 часов кидать снег, остаться без спины и сил... А с утра все по новой... даже после тренажерки, часа тренировки, рекомендуется 48часов восстановления. Товарищи чиновники покадите пример...

29.01.2020 08:36
- гость -

880 руб/час? С дуба рухнули? Сами пашите.

29.01.2020 08:39
- гость -

08:36, 10 часовой рабочий день!!!)))

29.01.2020 08:43
- гость -

вот если бы 880 в час то норм

29.01.2020 08:45
- гость -

А сколько кубов снега предполагается убрать за 880 рублей.

29.01.2020 08:49
- гость -

А предпенсионного берут?

29.01.2020 08:51
- гость -

предпенсионый предпоследний раз выйдет разок на часок

29.01.2020 08:54
Гость

Да ,десять часов с лопатой тяжело , но практически не видно малой механизации , вот здесь есть над чем работать.

29.01.2020 08:56
- гость -

добивайте до 880, выйду.

29.01.2020 09:06
- гость -

с этой суммы еще НДФЛ 13% удержат

29.01.2020 09:06
арс

сегодня 1,5 часа лопатой поработал, так как до дороги от дома надо было почистить, примерно по квадратам около 100 м2, и так каждый день теперь практически, только после метели больше повремени уходит, но 10 часов лопатой махать и только за 800 рублей, ну их)

29.01.2020 09:16
Гость

Смена 10 часов подряд? Нигде не видела во дворе дома чтобы дворник усердно долбил, убирал снег у дома.

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