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Житель Алтайского края продает билеты на Олимпиаду-80

, ИА "Амител"
Также можно купить пропуск на Всемирный ветеринарный конгресс 1979 года и Кремлевскую елку

Житель Бийска на популярном сайте объявлений выставил на продажу подборку раритетных билетов. Самый дорогой из них – на Кремлевскую елку 1980 года. За этот билет придется отдать две тысячи рублей.

В два раза дешевле обойдется билет на Всемирный ветеринарный конгресс 1979 года, на состязания по легкой атлетике или хоккею на траве, проходившие в рамках Олимпиады-80, а также на концерт певицы Валерии, который состоялся в 2011 году в Бийске.

Также за 1 тысячу рублей можно купить автограф другой певицы – Юлии Савичевой. А вот билет на ее бийский концерт 2013 года автор объявления готов отдать за 200 рублей.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

28.01.2020 16:55
krash

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28.01.2020 18:56
- гость -

Могу продать повестку в военкомат за 1988 год. Дорого.

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