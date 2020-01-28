Житель Алтайского края продает билеты на Олимпиаду-80

Житель Бийска на популярном сайте объявлений выставил на продажу подборку раритетных билетов. Самый дорогой из них – на Кремлевскую елку 1980 года. За этот билет придется отдать две тысячи рублей.

В два раза дешевле обойдется билет на Всемирный ветеринарный конгресс 1979 года, на состязания по легкой атлетике или хоккею на траве, проходившие в рамках Олимпиады-80, а также на концерт певицы Валерии, который состоялся в 2011 году в Бийске.

Также за 1 тысячу рублей можно купить автограф другой певицы – Юлии Савичевой. А вот билет на ее бийский концерт 2013 года автор объявления готов отдать за 200 рублей.