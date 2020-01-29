Почти по Шекспиру. Быть или не быть установке "умных" счетчиков электроэнергии

С 1 июля 2020 года энергокомпании согласно Федеральному закону №522-ФЗ обязаны приступить к установке "умных" счетчиков электроэнергии у потребителей и их обслуживанию. При этом на законодательном уровне до сих пор не утверждены новые требования к интеллектуальным приборам учета, отсутствует перечень безопасных каналов связи для передачи данных и доказанный экономический эффект от внедрения интеллектуальных систем учета. Барнаульские энергетики рассказали о дальнейших перспективах закона о реформировании системы учета электроэнергии и о том, что делать потребителям, у которых истекает срок поверки электросчетчиков.

Пустые понятия

Проблемы, связанные с внедрением "умных" счетчиков, до сих пор не решены, подчеркивают в Барнаульской горэлектросети. Например, до сих пор никто не знает, какие интеллектуальные приборы учета должны устанавливать потребителям гарантирующие поставщики электроэнергии и сетевые компании.

"В законе дано понятие "интеллектуальная система учета", однако оно очень общее, и требований к минимальному функционалу до настоящего времени правительством не утверждено", – пояснил заместитель генерального директора БСК Алексей Бакунин.

По его словам, эти и другие существенные замечания отметило Минэкономразвития, подготовив заключение по проекту постановления правительства "Об утверждении правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электроэнергии", который активно обсуждался на официальном сайте федерального портала нормативных правовых актов regulation.gov.ru. После чего представители Минэнерго на разных дискуссионных площадках часто говорили, что нормативно-правовые акты выйдут буквально на днях, и утверждали, что все замечания уже доработаны. Но по факту изменений нет, а времени остается все меньше.

Специалисты подчеркивают, что даже если в ближайшее время требования появятся, то производителям приборов учета еще нужно будет подготовить элементную базу для интеллектуального счетчика, понять из каких компонентов он должен состоять, выпустить готовый продукт, проверить, как он будет работать на практике. Только после этого его можно будет внедрить в производство и продавать.

Дополнительные затраты

По мнению экспертов, на установку "умных" приборов учета в России потребуются триллионы рублей. Только в Барнауле предстоит заменить порядка 250 тысяч приборов учета электроэнергии.

По расчетам Минэнерго максимальная стоимость только одного "умного" прибора учета составляет 14 тысяч рублей (с учетом индексации она может быть немного больше.). В нее входит цена самого прибора учета и его установка в том месте, где он будет работать. Уже сейчас к этому можно дополнительно добавлять расходы на сбор данных с этих счетчиков, обеспечение каналов связи, стоимость программного продукта, серверное оборудование, системы безопасности.

С учетом этого затраты могут увеличиться в два-три раза и более по отношению к первоначальной сумме. Она может возрасти до 30 и 40 тысяч рублей за установку "умного" счетчика на одной точке. Энергетики отмечают, что все многоквартирные дома разные и обойтись исключительно типовыми решениями при установке интеллектуальных систем учета не получится.

"У кого-то счетчики стоят в квартире, у кого-то на лестничной площадке. В одном электрощитке может быть два счетчика, в другом – три, а где-то – пять приборов. Поэтому нужны различные варианты по монтажу счетчиков и, возможно, различные способы передачи данных", – объясняет начальник отдела технического аудита Барнаульской горэлектросети Юрий Власов.

На разработку типовых решений и их согласование необходимо время, но чтобы система интеллектуального учета заработала, потребуется не менее 16 лет. Именно столько составляет межповерочный срок у большинства обычных приборов учета. Менять их будут после того, как они выйдут из строя или у них истечет межповерочный интервал. В многоэтажном доме, где, например, 200 счетчиков, частичная их замена на интеллектуальные, никаких результатов не принесет.

Нулевой эффект

Алексей Бакунин рассказал о зарубежном опыте по внедрению интеллектуальных систем учета электроэнергии. Так, в Великобритании на установку "умных" приборов учета планировалось потратить 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, по факту сумма выросла почти в шесть раз и составила свыше 13 млрд фунтов стерлингов.

"Инициаторы проекта, внедряя "умные" счетчики, надеялись на умных абонентов, которые с помощью анализа данных по расходу электроэнергии сделают для себя определенные выводы и изменят структуру ее потребления. Например, снизят расход электричества в часы максимума и будут покупать электроэнергию в часы минимума нагрузок, когда она дешевая", – говорит Бакунин.

По факту 53% потребителей не заметили никакого эффекта от внедрения "умных" счетчиков, 16% заметили увеличение потребления и лишь 3% отметили ее снижение.

В ходе обсуждения результатов программы рядовые англичане сами вынесли приговор дорогостоящей программе. Они сказали, что готовы оплачивать потребление по обычному прибору учета, и им не нужен дорогой "умный" счетчик.

Туманные перспективы

В России многие эксперты прямо говорят, что если отсрочить установку интеллектуальных счетчиков не получится, то оптимальным вариантом можно считать реализацию пилотного проекта в одном или нескольких регионах с высоким уровнем жизни, чтобы посмотреть реальный экономический эффект.

В БГЭС подчеркивают, что до сих пор перспективы №522-ФЗ не понятны, и пока он не вступит в силу, за приборы учета отвечают собственники помещений. Именно они следят за сроком поверки, сохранностью всех пломб и работой электросчетчика. В свою очередь энергетики напоминают, что своевременная замена прибора учета при истекшем сроке поверки позволит избежать начислений по нормативу. Кстати, заказать услугу "под ключ" стоимостью всего 1500 рублей можно в Барнаульской горэлектросети по телефону: 506-001.