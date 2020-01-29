Среда, 29 Январь, 08:22

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 62,83
€ 69,23
Обь
5см +1


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Эпидемия китайского коронавирусаНовое правительство РФСнегопады на Алтае
Новости

Почти по Шекспиру. Быть или не быть установке "умных" счетчиков электроэнергии

, ИА "Амител"
Внедрять "умные" счетчики собираются уже летом 2020 года, но вопросов еще больше, чем ответов
Счетчик / Фото: amic.ru

Счетчик / Фото: amic.ru

С 1 июля 2020 года энергокомпании согласно Федеральному закону №522-ФЗ обязаны приступить к установке "умных" счетчиков электроэнергии у потребителей и их обслуживанию. При этом на законодательном уровне до сих пор не утверждены новые требования к интеллектуальным приборам учета, отсутствует перечень безопасных каналов связи для передачи данных и доказанный экономический эффект от внедрения интеллектуальных систем учета. Барнаульские энергетики рассказали о дальнейших перспективах закона о реформировании системы учета электроэнергии и о том, что делать потребителям, у которых истекает срок поверки электросчетчиков.

Пустые понятия

Проблемы, связанные с внедрением "умных" счетчиков, до сих пор не решены, подчеркивают в Барнаульской горэлектросети. Например, до сих пор никто не знает, какие интеллектуальные приборы учета должны устанавливать потребителям гарантирующие поставщики электроэнергии и сетевые компании.

"В законе дано понятие "интеллектуальная система учета", однако оно очень общее, и требований к минимальному функционалу до настоящего времени правительством не утверждено", – пояснил заместитель генерального директора БСК Алексей Бакунин.

По его словам, эти и другие существенные замечания отметило Минэкономразвития, подготовив заключение по проекту постановления правительства "Об утверждении правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электроэнергии", который активно обсуждался на официальном сайте федерального портала нормативных правовых актов regulation.gov.ru. После чего представители Минэнерго на разных дискуссионных площадках часто говорили, что нормативно-правовые акты выйдут буквально на днях, и утверждали, что все замечания уже доработаны. Но по факту изменений нет, а времени остается все меньше.

Специалисты подчеркивают, что даже если в ближайшее время требования появятся, то производителям приборов учета еще нужно будет подготовить элементную базу для интеллектуального счетчика, понять из каких компонентов он должен состоять, выпустить готовый продукт, проверить, как он будет работать на практике. Только после этого его можно будет внедрить в производство и продавать.

Дополнительные затраты

По мнению экспертов, на установку "умных" приборов учета в России потребуются триллионы рублей. Только в Барнауле предстоит заменить порядка 250 тысяч приборов учета электроэнергии.

По расчетам Минэнерго максимальная стоимость только одного "умного" прибора учета составляет 14 тысяч рублей (с учетом индексации она может быть немного больше.). В нее входит цена самого прибора учета и его установка в том месте, где он будет работать. Уже сейчас к этому можно дополнительно добавлять расходы на сбор данных с этих счетчиков, обеспечение каналов связи, стоимость программного продукта, серверное оборудование, системы безопасности.

С учетом этого затраты могут увеличиться в два-три раза и более по отношению к первоначальной сумме. Она может возрасти до 30 и 40 тысяч рублей за установку "умного" счетчика на одной точке. Энергетики отмечают, что все многоквартирные дома разные и обойтись исключительно типовыми решениями при установке интеллектуальных систем учета не получится.

"У кого-то счетчики стоят в квартире, у кого-то на лестничной площадке. В одном электрощитке может быть два счетчика, в другом – три, а где-то – пять приборов. Поэтому нужны различные варианты по монтажу счетчиков и, возможно, различные способы передачи данных", – объясняет начальник отдела технического аудита Барнаульской горэлектросети Юрий Власов.

На разработку типовых решений и их согласование необходимо время, но чтобы система интеллектуального учета заработала, потребуется не менее 16 лет. Именно столько составляет межповерочный срок у большинства обычных приборов учета. Менять их будут после того, как они выйдут из строя или у них истечет межповерочный интервал. В многоэтажном доме, где, например, 200 счетчиков, частичная их замена на интеллектуальные, никаких результатов не принесет.

Нулевой эффект

Алексей Бакунин рассказал о зарубежном опыте по внедрению интеллектуальных систем учета электроэнергии. Так, в Великобритании на установку "умных" приборов учета планировалось потратить 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, по факту сумма выросла почти в шесть раз и составила свыше 13 млрд фунтов стерлингов.

"Инициаторы проекта, внедряя "умные" счетчики, надеялись на умных абонентов, которые с помощью анализа данных по расходу электроэнергии сделают для себя определенные выводы и изменят структуру ее потребления. Например, снизят расход электричества в часы максимума и будут покупать электроэнергию в часы минимума нагрузок, когда она дешевая", – говорит Бакунин.

По факту 53% потребителей не заметили никакого эффекта от внедрения "умных" счетчиков, 16% заметили увеличение потребления и лишь 3% отметили ее снижение.

В ходе обсуждения результатов программы рядовые англичане сами вынесли приговор дорогостоящей программе. Они сказали, что готовы оплачивать потребление по обычному прибору учета, и им не нужен дорогой "умный" счетчик.

Туманные перспективы

В России многие эксперты прямо говорят, что если отсрочить установку интеллектуальных счетчиков не получится, то оптимальным вариантом можно считать реализацию пилотного проекта в одном или нескольких регионах с высоким уровнем жизни, чтобы посмотреть реальный экономический эффект.

В БГЭС подчеркивают, что до сих пор перспективы №522-ФЗ не понятны, и пока он не вступит в силу, за приборы учета отвечают собственники помещений. Именно они следят за сроком поверки, сохранностью всех пломб и работой электросчетчика. В свою очередь энергетики напоминают, что своевременная замена прибора учета при истекшем сроке поверки позволит избежать начислений по нормативу. Кстати, заказать услугу "под ключ" стоимостью всего 1500 рублей можно в Барнаульской горэлектросети по телефону: 506-001.


Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
08:15
Экс главного лесничего Белокурихи осудят за превышение должностных полномочий 0
08:01
Памела Андерсон вышла замуж на 74-летнего мужчину, который ждал ее 35 лет 1
07:39
Барнаульцы жалуются на трамваи 2
07:30
Названы симптомы рака груди у мужчин 0
07:25
Как в Барнауле записать ребенка в первый класс в 2020 году 1
07:18
Иностранец предложил алтайскому инспектору три тысячи, чтобы не платить 800 рублей 5
07:06
Почти по Шекспиру. Быть или не быть установке "умных" счетчиков электроэнергии 0
06:45
88 рублей в час: жителей Барнаула зазывают подрабатывать на выходных дворниками 6
06:21
Из гадкого утенка в прекрасного лебедя. Как макияж меняет женщин 3
06:12
Украинку высадили из автобуса. Виноват сериал на русском языке 3
06:01
Критика не возбраняется. В Общественной палате Алтая обсудили поправки в Конституцию 3
05:45
Все еще штормит. О погоде в Алтайском крае 29 января 1
23:49
Жительница Бийска рассказала о неадекватном водителе автобуса № 39 3
23:05
В Ростовской области убили депутата местного Заксобрания и его жену 1
22:42
Соседям тоже досталось. В Казахстане автомобили заметает снегом прямо на трассе 2
22:12
Россиянин поджег бывшую жену прямо на рабочем месте 0
21:55
Метели сорвали открытие Центра казачьей культуры на Алтае 1
21:27
Еще 10 бийских депутатов накажут за неточности в декларациях 4
20:51
"Нам есть чем гордиться". Ректор АлтГУ выступил с годовым отчетом 0
20:30
Самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Новосибирска 1
19:56
16 грузовиков с продуктами направили в отрезанные метелью села Алтая 0
19:26
В Алтайском крае частично перекрыли трассу Барнаул – Рубцовск 0
18:58
Главу Чувашии исключили из "Единой России" за шутку над сотрудником МЧС 7
18:31
Барнаул встал в многокилометровых пробках 2
18:12
Молебен о спасении от коронавируса прошел в Москве 6
17:58
Роскачество напомнило о мерах защиты от киберпреступников 0
17:47
Житель Ставрополья решил усыновить младенца, найденного за гаражами 2
17:37
Школьники из 13 районов Алтайского края учатся на дому из-за заваленных снегом дорог 0
17:22
Следком проверит информацию о падении снега на голову бийчанки 0
17:10
В двух селах Алтайского края не могут подать воду из-за метели 0
16:56
"А есть нарезной?": алтайский министр купил хлеб и консервы в заметенном селе 10
16:46
Житель Алтайского края продает билеты на Олимпиаду-80 2
16:30
"Справедливая Россия" предлагает всем кандидатам в мэры Барнаула сняться с конкурса 7
16:16
Тело жительницы Барнаула нашли под окнами многоэтажки 7
16:02
Соскучились? Штормовой ветер возвращается в Алтайский край 5
15:52
Мороз и солнце, День студента: каким был праздник в зимнем городке Galaxy 1
15:45
Бросивший детей в Шереметьево отец сдался следователям 15
15:31
Сибиряк, перегородив улицу фурой, рассказал московским водителям о морозах на Алтае 7
15:18
Товарняк с углем сошел с рельсов в Сибири 1
15:09
Китайским туристам закрыли въезд в Россию 8
14:52
Терраса, зимний сад и 8 этажей: ректор АлтГУ объяснил, каким будет корпус на Сахарова 21
14:39
Ученые выяснили, откуда на Алтае появились неандертальцы 9
14:20
Мэрия Барнаула объяснила число площадок, включенных в план благоустройства 1
14:06
Электрические сети Барнаула прошли испытание ветром и снегом 0
13:49
Германия увидела подъём России 10
13:40
В Алтайском крае из-за метели перекрыли еще три трассы 0
13:21
Население Алтайского края сокращается быстрее, чем в других регионах России 16
13:06
Продукты в отрезанные метелью алтайские села доставят на снегоходах 6
12:54
Посольство России решает вопрос об эвакуации соотечественников из провинции Хубэй 8
12:42
Омича задержали в Барнауле с крупной партией героина 4

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.