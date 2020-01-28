"А есть нарезной?": алтайский министр купил хлеб и консервы в заметенном селе

Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев 28 января объехал ряд проблемных районов юго-западной зоны. Там из-за снегопадов жители жалуются в социальных сетях на перебои в поставках продуктов, в частности хлеба.
В Instagram алтайского Минтранса появилось сразу два видео, как Александр Дементьев посетил магазины в селе Третьяково и Староалейском Третьяковского района. В одном из них он спросил у продавца небольшого магазина, где продают товары повседневного спроса, свежий ли хлеб и попросил продать ему булку нарезного. В другом же видео министр посетил один из магазинов крупной сети, где положил в корзину несколько банок консервов. Он также спросил у продавца о свежем хлебе. Та предложила ему купить горчичный, который "еще горячий".
Отметим, что по состоянию на 28 января в регионе закрыто сразу несколько трасс из-за непогоды. Снегопады в крае не прекратятся и в ближайшие дни. Из-за стихии жители южных районов региона жалуются на перебои с доставкой продуктов. Машины просто не могут проехать в некоторые села по нечищеным дорогам.
Ранее министр транспорта уже обращался к подписчикам через соцсети несколько раз. Кроме того, Дементьев проводит онлайн-конференции, где отвечает на вопросы, связанные со строительством и ремонтом дорог.
Сегодня, 28 января, министр транспорта Алтайского края выехал в ряд проблемных районов Юго-Западной зоны‼️ ❕ ✅В ходе выезда была проведена проверка наличия продуктов и предметов первой необходимости в ряде населенных пунктов‼️Так,был посещен магазин в с. Третьяково и с. Староалейское Третьяковского района☝🏽
Комментарии
Сёла Староалейское и Третьяково находятся на федеральной трассе,поэтому и смог купить. Предлагаю попробовать хоть что-то кроме гвоздей и других стройматериалов купить в таких сёлах как Боровлянка, Новоалейское,Верх-Алейское.
то есть в селах заметенных и так дефицит, но тут какие-то гады приезжают и дополнительно объедают, вместо того чтобы обедать в своем Барнауле
Да дочегож Мы расторопныи!
Харламов Гарик хорошо Деменьтьевых сыграл, там тока про пожары,а у нас тут о расчищенных ,даже полевых, дорогах, и скошенной поверх сугробов траве.Паники нет-мы просто заготавливаем снег!
Были внедорожники Урал, Зил131, КАМАЗ, Бульдозер Т 130.
А министры были только в Москве.
Зря старается. Лучше бы к нехилому паводку готовился. Дело надо делать, а не дешёвую популярность зарабатывать. Весна придёт будет пузыри пускать.
Хотя, куму это я?