"А есть нарезной?": алтайский министр купил хлеб и консервы в заметенном селе

Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев 28 января объехал ряд проблемных районов юго-западной зоны. Там из-за снегопадов жители жалуются в социальных сетях на перебои в поставках продуктов, в частности хлеба.
В Instagram алтайского Минтранса появилось сразу два видео, как Александр Дементьев посетил магазины в селе Третьяково и Староалейском Третьяковского района. В одном из них он спросил у продавца небольшого магазина, где продают товары повседневного спроса, свежий ли хлеб и попросил продать ему булку нарезного. В другом же видео министр посетил один из магазинов крупной сети, где положил в корзину несколько банок консервов. Он также спросил у продавца о свежем хлебе. Та предложила ему купить горчичный, который "еще горячий".
Отметим, что по состоянию на 28 января в регионе закрыто сразу несколько трасс из-за непогоды. Снегопады в крае не прекратятся и в ближайшие дни. Из-за стихии жители южных районов региона жалуются на перебои с доставкой продуктов. Машины просто не могут проехать в некоторые села по нечищеным дорогам.
Ранее министр транспорта уже обращался к подписчикам через соцсети несколько раз. Кроме того, Дементьев проводит онлайн-конференции, где отвечает на вопросы, связанные со строительством и ремонтом дорог.
Сегодня, 28 января, министр транспорта Алтайского края выехал в ряд проблемных районов Юго-Западной зоны‼️ ❕ ✅В ходе выезда была проведена проверка наличия продуктов и предметов первой необходимости в ряде населенных пунктов‼️Так,был посещен магазин в с. Третьяково и с. Староалейское Третьяковского района☝🏽
Комментарии
Сёла Староалейское и Третьяково находятся на федеральной трассе,поэтому и смог купить. Предлагаю попробовать хоть что-то кроме гвоздей и других стройматериалов купить в таких сёлах как Боровлянка, Новоалейское,Верх-Алейское.
то есть в селах заметенных и так дефицит, но тут какие-то гады приезжают и дополнительно объедают, вместо того чтобы обедать в своем Барнауле
Да дочегож Мы расторопныи!
Харламов Гарик хорошо Деменьтьевых сыграл, там тока про пожары,а у нас тут о расчищенных ,даже полевых, дорогах, и скошенной поверх сугробов траве.Паники нет-мы просто заготавливаем снег!
Были внедорожники Урал, Зил131, КАМАЗ, Бульдозер Т 130.
А министры были только в Москве.
Зря старается. Лучше бы к нехилому паводку готовился. Дело надо делать, а не дешёвую популярность зарабатывать. Весна придёт будет пузыри пускать.
Хотя, куму это я?
Он бы так дороги расчищал, как пиарится. Не знал еще автодор такого показушного руководителя. Ведь ничего не делает, только личиком светит.
Популист какой отменный. Руководить надо уметь, а не в медиа сверкать.