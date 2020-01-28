"А есть нарезной?": алтайский министр купил хлеб и консервы в заметенном селе

Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев 28 января объехал ряд проблемных районов юго-западной зоны. Там из-за снегопадов жители жалуются в социальных сетях на перебои в поставках продуктов, в частности хлеба.

В Instagram алтайского Минтранса появилось сразу два видео, как Александр Дементьев посетил магазины в селе Третьяково и Староалейском Третьяковского района. В одном из них он спросил у продавца небольшого магазина, где продают товары повседневного спроса, свежий ли хлеб и попросил продать ему булку нарезного. В другом же видео министр посетил один из магазинов крупной сети, где положил в корзину несколько банок консервов. Он также спросил у продавца о свежем хлебе. Та предложила ему купить горчичный, который "еще горячий".

Отметим, что по состоянию на 28 января в регионе закрыто сразу несколько трасс из-за непогоды. Снегопады в крае не прекратятся и в ближайшие дни. Из-за стихии жители южных районов региона жалуются на перебои с доставкой продуктов. Машины просто не могут проехать в некоторые села по нечищеным дорогам.

Ранее министр транспорта уже обращался к подписчикам через соцсети несколько раз. Кроме того, Дементьев проводит онлайн-конференции, где отвечает на вопросы, связанные со строительством и ремонтом дорог.