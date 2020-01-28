Роскачество напомнило о мерах защиты от киберпреступников

В Международный день защиты персональных данных, который отмечается сегодня, 28 января, специалисты Роскачества объяснили, как защитить личную информацию от злоумышленников.

В ведомстве рассказали, что в большинстве случаев киберпреступники размещают рекламу на веб-страницах с предложениями получить пособия, компенсации или большой доход без усилий. Пользователь, переходя по объявлению, попадает на страницу, где нужно ввести свои данные: паспорт, номер банковской карты и прочее.

Эксперты рекомендуют быть внимательными и относиться более скептически к сомнительным предложениям, а также не вводить личные данные на подозрительных сайтах.

Также специалисты порекомендовали обращать внимание на домены в адресной строке браузера. Если он зарегистрирован менее одной-двух недель назад или если в ссылке сайта не указан протокол HTTPS с изображением замочка, то, вероятно, перед вами ненадежный сайт.