Из гадкого утенка в прекрасного лебедя. Как макияж меняет женщин

Фото из сети интернет
Бесспорно, каждая девушка прекрасна. Просто иногда свои достоинства нужно подчеркнуть, и не забывать заботиться и любить себя. А настоящие профессионалы могут сделать из любой женщины настоящую королеву. Убедитесь сами в нашей фотоподборке.
Комментарии
Тут скорей фотошоп, а не макияж. Родинки и ширину носа так под макияжем не спрячешь.
и не накрашенная страшная, и накрашенная... (с)
29.01.2020 07:50
- гость -
Та не это реально макияж на уровне штукатурки, а как известно штукатуркой стены правят))
Водки выпил - и красавица. Ну, иль паранжу купил
Главное - ноги побрить. А то, когда волосня пробивается сквозь колготки - отвратительно.
Но они (наши дамы) этого не понимают.
29.01.2020 08:55
- гость -
Да Вы, батенька, эстет!
29.01.2020 08:55
- гость -
Главное - ноги побрить.
Но они (наши дамы) этого не понимают.
Сам ты .. не понимаешь!!)))
Тогда так.
https://youtu.be/8MghGVth4ek
А что то не получается, квалификацию потерял. Косорукий.
Серёжа поправь!))