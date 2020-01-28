Школьники из 13 районов Алтайского края учатся на дому из-за заваленных снегом дорог

Более 700 детей из 13 районов Алтайского края вынуждены находиться на дистанционном обучении. Причина в том, что школьные автобусы не могут выйти на маршруты из-за заваленных снегом дорог.

Как сообщает "Интерфакс", еще в минувшую пятницу, 24 января, на дистанционном обучении находились порядка трех тысяч детей. Школьные маршруты восстанавливаются по мере очистки дорог.

Напомним, несколько сел в Алтайском крае вовсе отрезаны от внешнего мира из-за заваленных снегом дорог. К расчистке привлекают даже военную технику, однако непрекращающиеся метели сводят все усилия на нет.

Как уже писал amic.ru, завтра, 29 января, на регион вновь обрушатся метели и сильный ветер.