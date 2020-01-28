Молебен о спасении от коронавируса прошел в Москве

Молебен о спасении от коронавируса прошел в храме Святителя Николая в Голутвине. Там находится патриаршее подворье Китайской автономной православной церкви.

Как сообщает "Интерфакс", молебен отслужил настоятель подворья протоиерей Игорь Зуев. О спасении молились более 60 живущих в Москве китайцев. Среди них были как крещеные, так и те, кто только готовится принять православие.

Напомним, что на данный момент зафиксировано 106 смертей от нового типа коронавируса. Первая вспышка эпидемии произошла в китайском городе Ухане и за считанные недели распространилась на Японию, Южную Корею, Таиланд, Германию, США и другие страны.

В России, по заявлениям Роспотребнадзора, заболевших нет.