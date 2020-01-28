Житель Ставрополья решил усыновить младенца, найденного за гаражами

Житель Михайловска Игорь Иткалюк рассказал журналистам, что собирается усыновить найденного им за гаражами младенца, сообщает Mash.

Инцидент случился накануне Нового года. Иткалюк случайно заметил сверток, в котором что-то шевелилось. Когда понял, что это ребенок, мужчина обернул его в теплую одежду, а затем позвонил в полицию и вызвал скорую.

Правоохранители выяснили, что мать малыша родила его дома, но воспитывать не захотела и бросила умирать на улице. Женщина замотала новорожденного в тряпки и выбросила за гаражами. В отношении нее возбудили уголовное дело.

Спаситель же решил сделать ребенку еще один подарок – усыновить его. Супруга у горожанина есть. Вместе они живут восемь лет, но детей так и не завели.