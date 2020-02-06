Квадратные носы. В моду вернулась обувь из 90-х

Обувь со строгими геометрическими формами вновь входит в моду. Тенденцию пытались вернуть еще прошлым летом, но все-таки по-настоящему популярным тренд стал сейчас. Так что к весне присматривайтесь к обуви с квадратными носами.

Отметим, что такая обувь вернулась в моду благодаря увлечению дизайнеров эпохой 90-х. Хотя и в 60-е модницы также с удовольствием носили туфли на невысоком каблуке с квадратным носом.

Мода циклична, это известно, но это не повод не радовать себя и не открывать что-то новое.