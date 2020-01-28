Главу Чувашии исключили из "Единой России" за шутку над сотрудником МЧС

Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из политической партии "Единая Россия" после его неудачной шутки над офицером МЧС, сообщает Regnum.

Секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак назвал поступок бывшего однопартийца возмутительным.

"Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности, в то время, когда президент говорит об уважении к людям, — подчеркнул Турчак. — Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением".

Ранее в интернете появился ролик с церемонии вручения ключей от квартир спасателям. На нем Игнатьев, пользуясь преимуществом в росте, поднял связку так высоко, что сотруднику МЧС пришлось подпрыгнуть, чтобы взять ее.