В Алтайском крае частично перекрыли трассу Барнаул – Рубцовск

В Алтайском крае из-за сложных погодных условий перекрыли еще четыре трассы, в том числе участок федеральной автодороги А-322 от Барнаула до Рубцовска. Ограничение распространяется на большегрузный транспорт и пассажирские автобусы.

"Причина – сложные метеорологические условия: снегопад, метель, боковой ветер 15-20 м/с, при порывах до 27 м/с. Видимость составляет 50-100 м, при порывах – 10-15 м", – уточнили в пресс-службе ФГКУ Упрдор "Алтай".

По информации региональной Госавтоинспекции, с 18:00 к списку временно недоступных для автомобилистов добавились автодороги Алейск – Рубцовск, Поспелиха – Новичиха и Рубцовск – Угловское – Михайловка (от Рубцовска до с. Углы).

Ранее стало известно еще о 13 перекрытых трассах. Причина та же – неблагоприятная погода. Таким образом, общее количество перекрытых дорог на территории Алтайского края выросло до 17.