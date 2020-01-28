16 грузовиков с продуктами направили в отрезанные метелью села Алтая

Предприниматели Барнаула и Рубцовска организовали поставку продуктов в отрезанные метелью от остального мира села Змеиногорского, Локтевского и Третьяковского районов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Автомобили с продуктами питания, водой и товарами первой необходимости выехали 28 января в 13:30 в сопровождении автомобилей дорожников и сотрудников МЧС.

Первыми пунктами назначения стали райцентры. Там автомобили разгрузят и подготовят провиант к поставкам в отрезанные метелью населенные пункты.

"В труднодоступные для автомобилей населенные пункты доставка продуктов питания и воды будет осуществляться специальной техников МЧС и органами местного самоуправления", – уточнили в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Напомним, ранее появилась информация, что оперативные службы Алтайского края формируют колонны, которые доставят продукты в села, дороги к которым заметены. В особо сложных ситуациях к транспортировке привлекут снегоходы и снегоболотоходы.