Украинку высадили из автобуса. Виноват сериал на русском языке

Украинская волонтерка Ярина Черногуз пожаловалась, что водитель междугороднего пассажирского автобуса рейслом Луцк – Киев отказался выключить сериал на русском языке.

Как написала девушка на своей странице в Facebook, водитель согласился высадить Черногуз и ее спутницу, чтобы "дальше спокойно смотреть фильм".

Перед этим мужчина спросил у других пассажиров мнение о сериале. По словам активистки, большинство промолчало, а одна из женщин назвала Черногуз и ее подругу убийцами, которые ездят на войну.

Компания-перевозчик позже заявила, что шокирована поступком водителя, и заверила, что в каждом автобусе есть флешки с украинскими фильмами.