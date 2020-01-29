Украинку высадили из автобуса. Виноват сериал на русском языке

Украинская волонтерка Ярина Черногуз пожаловалась, что водитель междугороднего пассажирского автобуса рейслом Луцк – Киев отказался выключить сериал на русском языке.
Как написала девушка на своей странице в Facebook, водитель согласился высадить Черногуз и ее спутницу, чтобы "дальше спокойно смотреть фильм".
Перед этим мужчина спросил у других пассажиров мнение о сериале. По словам активистки, большинство промолчало, а одна из женщин назвала Черногуз и ее подругу убийцами, которые ездят на войну.
Компания-перевозчик позже заявила, что шокирована поступком водителя, и заверила, что в каждом автобусе есть флешки с украинскими фильмами.
Комментарии
Вот зачем вы такие новости находите и публикуете?
Для разжигания ненависти к украинскому народу?
Ненормальные есть как на Украине, так и в России
История совсем другая:
ехал обычный автобус из Луцка в Киев. Луцк - это Западная Украина. То есть ехали там явно не сепары с Донецка, а вполне себе западэнци-бандеровци)
В дороге включают кино пассажирам, чтобы не скучали. В числе прочего включили российский сериал, обычный из мыла который.
Две волонтэрки-АТОшницы подгорели. Давай требовать, чтобы русского языка в помине не было, выключай сериал. Водила сказал, что сделает так как решит большинство. Разумно. Эти давай вопить, что если народ не потребует выключить сериал, то они выйдут из автобуса в чистое поле. На что им сказали: ну и идите нахрен. Вот и вся история. Кастрюлеголовая публика, коей и здесь полно, во всей красе)
Эти нацики достали даже западных хохлов, уже те им не рады.
И это еще, не заметно и не сильно навязчиво, поддерживается западными партнерами, что свидетельствует, что миром опять управляет фашизм. А значит возможно, что все скоро повторится. На новом витке спирали