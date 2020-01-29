Критика не возбраняется. В Общественной палате Алтая обсудили поправки в Конституцию

Хорошие отзывы должны быть, но если есть критические замечания, то это не возбраняется. С такими словами почти в начале обсуждения к коллегам обратился председатель Общественной палаты (ОП) Алтайского края Лев Коршунов. Во вторник, 28 января, ОП провела круглый стол по изменениям в Конституцию РФ, которые предложил президент во время послания Федеральному собранию, а Госдума, Совфед и многие регионы молниеносно поддержали. Краевая палата реформу тоже поддерживает. И участники встречи говорили в основном о том, как хороши и актуальны поправки. Но несколько новых предложений все же прозвучало. О них и расскажем.

Конституция – не догма. Ее нужно пересматривать и дальше.

Первым об этом сказал Михаил Шишин, член ОП АК, заведующий международной кафедрой "ЮНЕСКО" в АлтГТУ, академик РАН.

"Конституция возникла в эпоху 90-х годов, в эпоху угара. Долго бытовала позиция, что она навсегда, навечно. Теперь стало очевидно, что менять ее необходимо, и хорошо, что процесс пошел. Не надо останавливаться. Внесение поправок должно стать системной работой всех органов власти, общественных организаций", – заявил он.

О том, что процесс совершенствования Конституции не должен прекращаться, сказали и другие участники обсуждения.

Восстановить СССР?

Михаил Шишин заявил о необходимости упростить процедуру получения гражданства соотечественников (особенно жителей СССР), которые остались за границей. Это, по его мнению, поможет решить демографическую проблему.

"Они (жители бывших республик Союза, – прим. ред.) же все думают, как восстановить СССР. Об этом же идет речь, ну чего тут лукавить. Понятно, что не войти в одну и ту же реку, но процесс идет в этом направлении", – добавил он.

Вписать в Конституцию национальную идею

Глава регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк считает, что в преамбуле главного закона страны надо зафиксировать мысль "о гордости за страну и победу в Великой отечественной войне и подвиг предков, чтобы пресечь все попытки забыть великую историю". Также он считает необходимым прописать в статье 13 (раздел основ конституционного строя) национальную идею – народосбережение.

"Важно консолидировать общество, чтобы не начался раздрай", – подчеркнул он.

Более понятная индексация пенсий

Известный алтайский общественник Борис Гусев заявил о необходимости прописать в документе не просто обязательную индексацию пенсий, а индексацию не ниже уровня инфляции.

А член ОП Владимир Климов уточнил, что сейчас речь идет о закреплении индексации пенсий для работающих пенсионеров. И предложил прописать это именно для тех, чьи доходы не превышают прожиточного минимума. Ведь кто-то, продолжая работать, получает пенсию 1000 рублей, а кто-то – 100 000 рублей.

Политика налоговой системы

Ее в Конституции предложил прописать бывший член палаты, экс-глава аппарата ОП АК Владилен Волков (в 1997-1998 годах – глава Республики Алтай). Сделать налоговую систему более предсказуемой и понятной – суть его идеи, но в детали он углубляться не стал.

Также он считает, что более точно надо прописать, какой должна быть страна. Не просто социальной, а понятной каждому человеку и без такого социального расслоения.

Бесплатное образование

Борис Гусев считает нужным прописать в Конституции бесплатное образование более четко.

"Сейчас там сказано, что каждый гражданин имеет право на бесплатное основное общее образование, а это образование только до 10 класса. Получается, что есть возможность сделать в 10-11 классах платное образование. Но рыночным отношениям не место в образовании. Бесплатным должно быть и все среднее образование, а в перспективе и обязательное бесплатное высшее образование", – пояснил он.

Общественная палата – это что?

Об этом снова спросил Михаил Шишин. Он призвал Общественную палату определиться – это орган, который включен в Конституцию и считается конституционным? Или это все-таки инициатива на местах и на федеральном уровне?

"В этот раз или какой-то последующий, но с Общественной палатой необходимо навести окончательный порядок, конституировать ее", – подчеркнул он.

Сегодня Общественная палата в регионе почти полностью устранилась от общественной жизни (хотя для этих целей она и была создана), если дискуссии здесь и бывают, то они остаются в стенах объединения. По актуальным вопросам члены ОП АК почти не высказываются, общественные идеи не отстаивают, да и формируются буквально вручную правительством и парламентом. Кстати, вице-премьер Денис Губин заявил недавно, что власти будут пересматривать процедуру назначения членов палаты, чтобы сделать ее более демократичной и открытой.