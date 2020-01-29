Иностранец предложил алтайскому инспектору три тысячи, чтобы не платить 800 рублей

Алтайский следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 51-летнего жителя Узбекистана. Его подозревают в покушении на дачу взятки.
Как сообщает пресс-служба Следкома, автомобиль мужчины инспекторы ДПС остановили в Панкрушихинском районе. У водителя отсутствовал полис ОСАГО. Иностранец предложил инспектору три тысячи рублей, чтобы тот не составлял протокол. Полицейский отказался. Расследование уголовного дела продолжается.
Отметим, что согласно статье 12.37 КоАП, отсутствие полиса обязательного страхования автогражданской ответственности наказывается штрафом в 800 рублей. Вероятнее всего гражданин Узбекистана попросту не хотел иметь в своем личном деле запись об административном правонарушении. Это в дальнейшем может повлиять на разрешение на въезд в Россию.
Комментарии
в своем личном деле запись об административном правонарушении
В России наверное нет человека с правами, кто, как минимум, однажды скорость не превысил, или остановился ни в том месте. А полиса ОСАГО не было, это уже вообще анекдот, а не правонарушение, когда то его ни у кого не было. Он не хотел запись в личном деле, он что, член политбюро Узбекистана?
Еще есть штраф за то, что водитель не пристегнулся, там такая запись в личном деле будет, из политбюро сразу выгонят
Все гораздо проще, он тупо не знал размер штрафа, а сотрудник ГИБДД возможно не уточнял. Может размер от премии за оформление взятки выше?
29.01.2020 07:49
гость
При наличии адм правонарушений узбека в следующий раз не пропустят через границу. Так что выпей воды, пока тебя самого из дурки не выкинули.
29.01.2020 07:53
- гость -
Ты не пиши из дурки, а то не выпустят. Не выпускают, если штраф не оплачен, дурень
29.01.2020 08:02
гость
Тебе про впуск, а ты про выпуск, умник. Будет много нарушений его больше не пустят на территорию РФ,
29.01.2020 08:41
- гость -
Что это за хрень? У меня знакомый казах дальнобойщик, останавливают постоянно, периодически штрафуют, никогда не говорил, что не впускают опять. У нас куча машин из стран СНГ и их постоянно тормозят, половина из них уезжают со штрафами и опять заезжают. Если бы это было, у нас бы водители из стран СНГ кончились