Иностранец предложил алтайскому инспектору три тысячи, чтобы не платить 800 рублей

Алтайский следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 51-летнего жителя Узбекистана. Его подозревают в покушении на дачу взятки.

Как сообщает пресс-служба Следкома, автомобиль мужчины инспекторы ДПС остановили в Панкрушихинском районе. У водителя отсутствовал полис ОСАГО. Иностранец предложил инспектору три тысячи рублей, чтобы тот не составлял протокол. Полицейский отказался. Расследование уголовного дела продолжается.

Отметим, что согласно статье 12.37 КоАП, отсутствие полиса обязательного страхования автогражданской ответственности наказывается штрафом в 800 рублей. Вероятнее всего гражданин Узбекистана попросту не хотел иметь в своем личном деле запись об административном правонарушении. Это в дальнейшем может повлиять на разрешение на въезд в Россию.