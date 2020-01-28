Самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Новосибирска

Самолет Embraer-170 авиакомпании "Сибирь" совершил аварийную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево, сообщили amic.ru в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

Лайнер рейсом 5017 по маршруту Новосибирск – Екатеринбург взлетел 28 января в 16:45. Сразу после взлета в самолете сработала сигнализация, оповещая пилотов, что закрылки не убраны.

В связи с этим экипаж принял решение вернуться в аэропорт сибирской столицы. Воздушное судно благополучно приземлилось спустя час.

На борту находились 77 пассажиров и 4 члена экипажа. Никто из них не пострадал.

По факту инцидента следственные органы Западно-Сибирского СУТ СКР проводят процессуальную проверку. Они выясняют все обстоятельства случившегося.