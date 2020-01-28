"Нам есть чем гордиться". Ректор АлтГУ выступил с годовым отчетом

Ректор АлтГУ выступил сегодня, 28 января, с традиционным годовым отчетом перед преподавателями и студентами.

Главной темой стали пять приоритетов в развитии вуза. Их определили в прошлом году. Это развитие опорного университета, участие в нацпроектах, прохождение процедуры аккредитации, улучшение позиций на международной арене и получение статуса национально-исследовательского центра.

Некоторые результаты, по мнению Бочарова, достаточно неплохие. Так, например, АлтГУ в минувшем году стал одним из десяти наиболее эффективных опорных вузов России. Из-за этого федеральное финансирование по соответствующей программе увеличилось и достигло 48 миллионов рублей. Более четверти этой суммы пошло на поддержку преподавателей и улучшение материально-технической базы, сообщают "Вести Алтай".

Бочаров отметил, что в 2020 году университет сконцентрируется на развитии своих научно-исследовательских центров, модернизации образовательных программ.