Еще 10 бийских депутатов накажут за неточности в декларациях

Прокуратура Бийска вновь потребовала привлечь к ответственности 10 из 30 депутатов городской думы за недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах и имуществе, сообщает "Бийский рабочий".

По результатам проверки во втором полугодии 2019 года ведомство выявило девять случаев неполных и недостоверных сведений о доходах и имуществе, а также один случай непредставления сведений о расходах.

В итоге правоохранители направили в гордуму представление о выявленных нарушениях. Прокуратура напомнила, что теперь депутаты должны рассмотреть ошибки своих коллег и принять решение, какое наказание они понесут.

Согласно последним изменениям в законодательстве, теперь за нарушения в декларациях не обязательно исключать из числа депутатов. В зависимости от "тяжести проступка" в качестве меры наказания может быть вынесено более мягкое наказание, например, предупреждение.

Имена допустивших нарушения парламентариев не называют. Известно, что один из них председатель гордумы Бийска Сергей Ларейкин. Об этом он сам рассказал журналистам.

"Могу сказать о своих нарушениях. Это касается имущества супруги. У нее имеется 1/5 часть в доме родителей, – пояснил Ларейкин. – При этом участок под домом поделен не на пять, а на четыре доли, и у жены в собственности земли нет. Но нужно было указать, что земля находится в пользовании – дом же стоит на земле, а этого не было сделано".

По его словам, нечто подобное наблюдается и у большинства других депутатов, которых внесла в список нарушителей прокуратура. Никто умышленно не скрывает "супердоходы и суперимущество", подчеркнул Ларейкин.

Отметим, что декларационный скандал в бийской думе уже случался. Так, в середине прошлого года депутаты гордумы устроили настоящий демарш против исключения коллег за ошибки в декларациях.

Напомним, 22 августа сразу после начала заседания Бийской городской Думы депутат от "Единой России" Константин Белый попросил об экстренном объявлении перерыва для совещания фракции. Примечательно, что именно в этот день планировалось вынести для обсуждения вопрос о лишении депутатских полномочий после декларационного скандала.

В повестку заседания гордумы был включен вопрос, касающийся лишения мандатов четырех депутатов: двоих от "Единой России" (Константин Белый, Игорь Степанов), одного от ЛДПР (Александр Вишняков) и еще одного от КПРФ (Александр Хлыновский).

Избранники должны были подготовиться и выступить с ответом. Однако после перерыва депутаты фракции к работе не вернулись, поэтому продолжение заседания стало неправомочным, поскольку осталось всего 14 человек – меньше половины.