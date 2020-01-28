Россиянин поджег бывшую жену прямо на рабочем месте

27 января в одном из магазинов города Соликамска произошел страшный инцидент, который попал на камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как мужчина некоторое время разговаривает с женщиной, после чего заталкивает ее в подсобное помещение, параллельно обливая неизвестной жидкостью. Спустя несколько секунд из двери выбежала другая сотрудница магазина, за ней вышел нападавший, а следом – охваченная огнем продавщица.

По информации СМИ, мужчина таким образом решил конфликт с бывшей женой. Женщина выжила, но находится в реанимации в тяжелом состоянии, пишут "Вести".