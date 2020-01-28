Соседям тоже досталось. В Казахстане автомобили заметает снегом прямо на трассе

Осадки этой зимой завалили не только Алтайский край. Кадрами, на которых запечатлены последствия снегопадов, в социальных сетях делятся жители Казахстана.

Трассы здесь заметает так, что людям приходится бросать свои автомобили. Некоторые из них засыпало полностью и, возможно, они останутся на обочинах до весны. Вдоль дорог стоят фуры, которые не могут проехать по установленным маршрутам, рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.

11 трасс в Казахстане закрыты для движения, спасатели и правоохранители помогают водителям, оказавшимся в трудной ситуации.

Из-за непогоды задерживаются самолеты, а люди в отрезанных населенных пунктах по нескольку дней ждут снегоуборочную технику.