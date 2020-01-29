Барнаульцы жалуются на трамваи

Барнаульцы все чаще жалуются на работу электротранспорта. Об этом сообщают "Вести Алтай". Горожане делятся фотографиями переполненных вагонов в соцсетях, а также историями о том, как мерзли на остановках.
Как рассказали в МУП "Горэлектротранс", трамваев действительно стало меньше. Сейчас в ремонте находится 80 вагонов. Это втрое больше обычного. Причиной тому – снегопады и метели.
По словам главного инженера МУП "Горэлектротранс" Александра Возного, вихревым потоком забивается нижняя часть вагона. В дальнейшем снег тает, и вода просачивается в электрооборудование. Это приводит к короткому замыканию.
В итоге с конца декабря 2019 года предприятие работает в авральном режиме. Сейчас вместо положенных 136 вагонов на линию выходит лишь 101.
Комментарии
Когда руки растут из не того места, то вода просачивается везде. Типа каждую зиму трамваи стоят, лифты не работают. Троллейбусы тоже погорели? Вчера со Свободы нормальный вагон тащил сломанный. У трамвайщиков и технички погорели?
а также историями о том, как мерзли на остановках.
нефиг в сланцах и халатиках на улицу выходить.