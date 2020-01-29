Барнаульцы жалуются на трамваи

Барнаульцы все чаще жалуются на работу электротранспорта. Об этом сообщают "Вести Алтай". Горожане делятся фотографиями переполненных вагонов в соцсетях, а также историями о том, как мерзли на остановках.

Как рассказали в МУП "Горэлектротранс", трамваев действительно стало меньше. Сейчас в ремонте находится 80 вагонов. Это втрое больше обычного. Причиной тому – снегопады и метели.

По словам главного инженера МУП "Горэлектротранс" Александра Возного, вихревым потоком забивается нижняя часть вагона. В дальнейшем снег тает, и вода просачивается в электрооборудование. Это приводит к короткому замыканию.

В итоге с конца декабря 2019 года предприятие работает в авральном режиме. Сейчас вместо положенных 136 вагонов на линию выходит лишь 101.