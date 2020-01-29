Барнаульцы жалуются на трамваи

Барнаульцы все чаще жалуются на работу электротранспорта. Об этом сообщают "Вести Алтай". Горожане делятся фотографиями переполненных вагонов в соцсетях, а также историями о том, как мерзли на остановках.
Как рассказали в МУП "Горэлектротранс", трамваев действительно стало меньше. Сейчас в ремонте находится 80 вагонов. Это втрое больше обычного. Причиной тому – снегопады и метели.
По словам главного инженера МУП "Горэлектротранс" Александра Возного, вихревым потоком забивается нижняя часть вагона. В дальнейшем снег тает, и вода просачивается в электрооборудование. Это приводит к короткому замыканию.
В итоге с конца декабря 2019 года предприятие работает в авральном режиме. Сейчас вместо положенных 136 вагонов на линию выходит лишь 101.
Комментарии
Когда руки растут из не того места, то вода просачивается везде. Типа каждую зиму трамваи стоят, лифты не работают. Троллейбусы тоже погорели? Вчера со Свободы нормальный вагон тащил сломанный. У трамвайщиков и технички погорели?
а также историями о том, как мерзли на остановках.
нефиг в сланцах и халатиках на улицу выходить.
Как в прорубь лезть-так не холодно,а как трамвай подождать-мёрзнут.
помнится в далеких 90х ездили в универ на трамвае, реально стопы коченели от пола, 20 лет прошло, больше не приводилось там ездить и до сих пор считаю трамвай холодильником на колесах, бррр
29.01.2020 08:14
Filin
проверьте голову. Похоже, туда вода просочилась. Несете пургу.
Да нет вопросов много возникает, почему у нас такой парк общественного транспорта?
Почему у нас по городу ездят списанные в германии автобусы и трамваи?
Да и не забываем, что из каждого утюга орут, что мы сверх держава, да и германию победили.
В финляндии, канаде, норвегии, швеции погода такая же ну там токое даже случится не может, так как там в первую очередь думают о людях.
А если денег нету на покупку траспорта, возникает вопрос почему наши власти не выбивают денег из Москвы, в стране денег много лишних. тут можно бесконечно перечислять.
И снова вопрос к власти. Где вы? У вас тут чуть чуть проблема.люди ждут от вас решений действий.