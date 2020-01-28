Жительница Бийска рассказала о неадекватном водителе автобуса № 39

Жительница Бийска в социальных сетях рассказала о водителе 39-го автобуса, который очень агрессивно вел себя по отношению к пассажирам.

"Грязью сначала поливал мужчину хромого с костылем, зажал дверью другого пассажира, орал на всех, кто помог мужчине с костылем, чтобы тот не скатился под автобус. Вел себя неадекватно совершенно. Две остановки орал на весь автобус. Как вообще в таком состоянии можно водить, работать с людьми и отвечать за их жизнь и здоровье во время поездки?" – задалась вопросом женщина.

К посту она прикрепила фотографию билета, который ей выдали в автобусе. Автор сообщения отметила, что кондуктор на рейсе, наоборот, был очень вежлив, но тем не менее она намерена писать жалобу на водителя-грубияна.