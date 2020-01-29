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Памела Андерсон вышла замуж за 74-летнего мужчину, который ждал ее 35 лет

, ИА "Амител"
Свадьба прошла в условиях секретности
Фото: mignews.com

Фото: mignews.com

52-летняя актриса Памела Андерсон вышла замуж за своего давнего друга, 74-летнего продюсера Джона Питерса, пишет "Рамблер".

Первая встреча молодоженов состоялась 35 лет назад, после чего судьба развела их, но несколько месяцев назад они снова начали встречаться, скрывая свои отношения от окружающих. 

"Памела никогда до конца не понимала своего потенциала как актрисы. На самом деле она очень скромная в жизни. Она гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд, иначе я бы и не любил ее так сильно. Красивые девушки есть везде, я мог выбрать любую, но все эти 35 лет я желал только Памелу. Она сводит меня с ума – в хорошем смысле. Она вдохновляет меня. Я защищаю ее и отношусь к ней по достоинству", – сказал Питерс изданию The Hollywood reporters. 

Этот брак стал для обоих молодоженов пятым по счету. 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

29.01.2020 08:58
гость

Но хотел то он ее, когда ей было 18. Подарок просрочен

29.01.2020 09:06
- гость -

настоялась

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