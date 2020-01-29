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Наталья Бочкарева удивила своих подписчиков обнаженной грудью

, ИА "Амител"
Пользователи оценили фото актрисы
Фото: krot.info

Фото: krot.info

Не успел утихнуть скандал с наркотиками, как Наталья Бочкарева вновь дала фанатам повод для обсуждения. В этот раз без криминала, но с провокационным фото. 

На своей странице в Instagram она опубликовала снимок, где обнаженное тело актрисы частично прикрывает строгий пиджак. Подписчики отметили красоту Бочкаревой и попросили от нее больше подобных кадров. Сама Наталья считает эту фотографию одной из своих лучших.

Кроме того, актриса анонсировала свой новый проект Bochkareva life, но пока без подробностей. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

29.01.2020 08:52
- гость -

знойная женщина, мечта поэта

29.01.2020 08:52
гость

Лицо уже не очень, животик прикрыла повыше, а грудь, правда, выглядит хорошо

29.01.2020 08:57
- гость -

тема ...исег не раскрыта совершенно

29.01.2020 08:57
- гость -

Тема сисек не раскрыта (с)

29.01.2020 09:15
Кот.Без сапог.

Вдувай да вдувай...

29.01.2020 09:27
iOne

Под кокс вообще нормально!
Не скучно поткрайней мере

29.01.2020 09:35
- гость -

Зашел, чтобы просмотреть комментаторов.
Заголовок вынудил их сюда зайти, бедные человеки..

29.01.2020 09:43
- гость -

Наркотики на пользу идут.

29.01.2020 09:49
- гость -

Хороша!

29.01.2020 09:51
Кот.Без сапог.

Зашел, чтобы просмотреть комментаторов.
Заголовок вынудил их сюда зайти, бедные человеки..

Судя по твоему комментарию, ты сам умом не богат.... Вот Бочкарёва - богата. Бюстом...

29.01.2020 09:52
Вот удивили

Титьки. У бабы. Вот если бы она показала голый член, вот это была бы новость. А так статья ниапчём.

29.01.2020 09:55
- гость -

Строгий пиджак прикрыл уши спаниеля, не дал опозориться...

29.01.2020 09:58
- гость -

Итак, что мы имеем:
баба - 1 шт.
сисьге - 2 шт.

Нашла чем удивить.
Лучше бы показала фокус с появлением из трусов пары грамм кокса и тысячерублевой купюры со следами белого порошка)
Вот как это она так делает???)))

29.01.2020 10:02
- гость -

Не плохие молочные железы

29.01.2020 10:04
iOne

Вообще по фото такое ощущение , что в "счастливы вместе" она сниматься будет лет через 10 только

29.01.2020 10:21
- гость -

на сайтах знакомств забанили, нашла куда титьки вывалить.

29.01.2020 10:35
- гость -

09:51
Кот.Без сапог.

твою ущербность тебе не дано даже понять....

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