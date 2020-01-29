Наталья Бочкарева удивила своих подписчиков обнаженной грудью

Не успел утихнуть скандал с наркотиками, как Наталья Бочкарева вновь дала фанатам повод для обсуждения. В этот раз без криминала, но с провокационным фото.
На своей странице в Instagram она опубликовала снимок, где обнаженное тело актрисы частично прикрывает строгий пиджак. Подписчики отметили красоту Бочкаревой и попросили от нее больше подобных кадров. Сама Наталья считает эту фотографию одной из своих лучших.
Кроме того, актриса анонсировала свой новый проект Bochkareva life, но пока без подробностей.
Комментарии
знойная женщина, мечта поэта
Лицо уже не очень, животик прикрыла повыше, а грудь, правда, выглядит хорошо
тема ...исег не раскрыта совершенно
Тема сисек не раскрыта (с)
Вдувай да вдувай...
Под кокс вообще нормально!
Не скучно поткрайней мере
Зашел, чтобы просмотреть комментаторов.
Заголовок вынудил их сюда зайти, бедные человеки..
Наркотики на пользу идут.
Хороша!
Зашел, чтобы просмотреть комментаторов.
Заголовок вынудил их сюда зайти, бедные человеки..
Судя по твоему комментарию, ты сам умом не богат.... Вот Бочкарёва - богата. Бюстом...
Титьки. У бабы. Вот если бы она показала голый член, вот это была бы новость. А так статья ниапчём.
Строгий пиджак прикрыл уши спаниеля, не дал опозориться...
Итак, что мы имеем:
баба - 1 шт.
сисьге - 2 шт.
Нашла чем удивить.
Лучше бы показала фокус с появлением из трусов пары грамм кокса и тысячерублевой купюры со следами белого порошка)
Вот как это она так делает???)))
Не плохие молочные железы
Вообще по фото такое ощущение , что в "счастливы вместе" она сниматься будет лет через 10 только
на сайтах знакомств забанили, нашла куда титьки вывалить.
09:51
Кот.Без сапог.
твою ущербность тебе не дано даже понять....