Наталья Бочкарева удивила своих подписчиков обнаженной грудью

Не успел утихнуть скандал с наркотиками, как Наталья Бочкарева вновь дала фанатам повод для обсуждения. В этот раз без криминала, но с провокационным фото.

На своей странице в Instagram она опубликовала снимок, где обнаженное тело актрисы частично прикрывает строгий пиджак. Подписчики отметили красоту Бочкаревой и попросили от нее больше подобных кадров. Сама Наталья считает эту фотографию одной из своих лучших.

Кроме того, актриса анонсировала свой новый проект Bochkareva life, но пока без подробностей.