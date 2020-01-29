Наталья Бочкарева удивила своих подписчиков обнаженной грудью

Не успел утихнуть скандал с наркотиками, как Наталья Бочкарева вновь дала фанатам повод для обсуждения. В этот раз без криминала, но с провокационным фото.
На своей странице в Instagram она опубликовала снимок, где обнаженное тело актрисы частично прикрывает строгий пиджак. Подписчики отметили красоту Бочкаревой и попросили от нее больше подобных кадров. Сама Наталья считает эту фотографию одной из своих лучших.
Кроме того, актриса анонсировала свой новый проект Bochkareva life, но пока без подробностей.
Комментарии
знойная женщина, мечта поэта
Лицо уже не очень, животик прикрыла повыше, а грудь, правда, выглядит хорошо
тема ...исег не раскрыта совершенно
Тема сисек не раскрыта (с)
Вдувай да вдувай...