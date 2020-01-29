Все еще штормит. О погоде в Алтайском крае 29 января

Штормовое предупреждение продолжает действовать на территории Алтайского края. Непогода не спешит уходить.

В регионе температура воздуха составит -7...-12 градусов, к западу – до -19 градусов. Небольшой, местами умеренный снег, метели. На дорогах снежные заносы, местами гололедица.

Ветер южный с переходом в западный, 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с, по югу порывы до 25 м/с.

В Барнауле – 7...9 градусов ниже нуля с похолоданием в течение дня до -15 градусов. Небольшой снег, метель. На дорогах местами снежные заносы, гололедица.

Ветер южный с переходом в западный 7-12 м/с, порывы до 17 м/с.