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Названы симптомы рака груди у мужчин

, ИА "Амител"
Они такие же, как и у женщин
Фото: building-muscle101.com

Фото: building-muscle101.com

Заведующая отделением филиала № 1 в Маммологическом центре столичного департамента здравоохранения Нэлли Федянина рассказала агентству "Москва" о симптомах рака молочной железы у мужчин.

По словам врача, они ничем не отличаются от женских. Это втяжение соска, утолщение кожи, кровянистые выделения, плотное узловое образование. Для постановки точного диагноза и мужчинам, и женщинам необходимо пройти маммографию, УЗИ и МРТ.

Кроме того, Федянина отметила, что такая локализация онкозаболеваний у мужчин встречается крайне редко. В основной группе риска – пенсионеры старше 65 лет, носители мутаций в генах BRCA 1, 2 и те, у кого в семье злокачественные опухоли являются наследственными.  

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

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