Придется постоять. Пробки в Барнауле растянулись по нескольким улицам

Утро для барнаульцев началось с большой пробки. На этот раз особенно выделяются три улицы.

Павловский тракт, проспект Ленина и Попова – здесь заторы очень заметно растянулись, и автомобили стоят практически на всем протяжении улиц.

Очень долго приходится ждать тем, кто желает попасть в центр города по улице Советской Армии. Из-за ДТП на пересечении с Павловским трактом пробка здесь растянулась от Телефонной, а движение почти остановилось.

Пробка по улице Матросова начинается на Георгия Исакова и плавно перетекает в затор на Ленина. К этому потоку присоединяются те, кто выезжает с улиц Юрина и Меланжевой.

При этом классических заторов на Северо-Западной, Власихинской и Змеиногорском тракте сегодня нет.