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В топе лучших: АлтГУ вошел в десятку наиболее эффективных опорных вузов России

, ИА "Амител"
А также получил дополнительное финансирование 47,8 млн рублей, что на 15,8 млн рублей больше, чем в 2018 году

По результатам комплексной оценки в 2019 году Алтайский государственный университет вошел в десятку наиболее эффективных вузов среди опорных университетов. Кроме того, АГУ получил дополнительное финансирование в размере 47,8 млн рублей, что на 15,8 млн рублей больше, чем в 2018 году. Об этом стало известно из отчета о работе вуза ректора Сергея Бочарова, с которым он выступил 28 января. По словам ректора, эти средства пойдут на развитие материальной базы вуза и стимулирование научно-исследовательской деятельности ученых.

В начале своего выступления Сергей Бочаров напомнил о том, что в 2019 году Алтайский госуниверситет успешно прошел процедуру государственной аккредитации и лицензирования новых направлений подготовки, благодаря чему опорный вуз Алтайского края до 2025 года гарантирует получение диплома гособразца.

Международный рейтинг

Ректор АлтГУ рассказал, что в 2019 году вуз расширил и укрепил свое присутствие в международных и национальных рейтингах, что является одним из приоритетов развития нашего университета. Он подчеркнул, что вуз продолжит  участие в национальных проектах "Наука" и "Образование", так как это одна из приоритетных задач Алтайского госуниверситета. В соответствии с этим пройдет модернизация образовательной и научной деятельности, работа с местными сообществами с ориентацией на развитие экономики Алтайского края.

"Совместно с Министерством образования и науки в настоящее время мы подготавливаем "Дом научных коллабораций", который откроется в нашем университете с 1 сентября 2020 года и будет направлен на специализированную подготовку школьников с 6-го по 11 классы. Среди реализованных и реализуемых в рамках нацпроекта "Образование" можно отметить проекты "Билет в будущее", "Экспорт образования" и другие. В целом следует отметить, что совокупный доход Алтайского государственного университета от участия в Национальных проектах РФ в 2019 году превысил 40,7 млн рублей, – сказал Сергей Бочаров.

Статус национального исследовательского университета

Еще одним приоритетом развития АлтГУ в 2019 году была подготовка к конкурсу на присвоение статуса национального исследовательского университета. В результате по шести показателям оценки НИУ из 12 АлтГУ повысил категорию в 2019 г., в т.ч. по четырем показателям, связанным с числом публикаций и динамикой доходов, опорный вуз региона достиг наивысшей категории оценки. В завершение отчета ректор АлтГУ назвал приоритеты развития университета на 2020 год.

После окончания выступления Сергея Бочарова в рамках прений своими впечатлениями от доклада поделились члены трудового коллектива вуза и почетные гости. В частности, министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко от имени и по поручению Губернатора Алтайского края и председателя правительства региона Виктора Томенко поблагодарил весь коллектив опорного вуза за самоотверженное служение на ниве образования и науки региона.

"Опорный вуз на 150% ориентируется на социально-экономическое развитие края и создает коллаборацию вузов в регионе, где каждый является центром компетенций в своей области, направлении и профиле. Мы гордимся Алтайским госуниверситетом, и тем, что он создает эту объединяющую атмосферу в региональной системе образования. Но существующий статус накладывает на вуз и ряд ответственностей, которые необходимо учитывать, реализуя и выстраивая свои планы. И мы уверены, что они будут соответствовать утвержденной в крае стратегии развития до 2025 года", – подчеркнул Максим Костенко.  

В завершение выступления главы Минобрнауки состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Министерством образования и науки Алтайского края и опорным вузом региона. Поблагодарив Максима Костенко за плодотворное сотрудничество с университетом и вклад в его развитие, Сергей Бочаров вручил министру почетную грамоту Алтайского государственного университета.

"Впечатляющим" назвал отчет ректора АлтГУ председатель комитета Алтайского краевого Законодательного собрания по здравоохранению и науке Александр Лазарев. 

"Алтайский госуниверситет не стоит на месте, он живет, развивается, укрепляется его материально-техническая база, новые образовательные и научные программы наполняются новой техникой и новым содержанием, в целом вуз прирастает новыми кандидатами и докторами наук. Опорный вуз активно сотрудничает с краевым Законодательным собранием, мы провели множество мероприятий и реализовали значительное количество проектов и надеемся на дальнейшее эффективное сотрудничество. Отчет ректора показывает, что университет движется вперед и уровень его материального благополучия увеличивается", – отметил Лазарев, вручив ректору АлтГУ от имени председателя Алтайского краевого Законодательного собрания Александра Романенко памятную медаль, выпущенную 80-летию представительной власти в Алтайском крае.

На открытом заседании ученого совета АлтГУ также были озвучены итоги конкурса среди учебных подразделений за 2019 год, а в завершение его участники единогласно признали работу ректора АлтГУ и администрации опорного вуза в 2019 году удовлетворительной и утвердили все положения, внесенные в проект решения конференции.

В работе заседания ученого совета АлтГУ приняли участие представители правительства Алтайского края, администрации Барнаула, депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания, бизнес-структур и высших учебных заведений региона, Попечительского совета и Совета выпускников АлтГУ, а также ректората, факультетов, филиалов и колледжа опорного университета, главы студенческой администрации, представители студенческих объединений вуза.

В президиум конференции во главе с министром образования и науки Алтайского края Максимом Александровичем Костенко вошли председатель комитета Алтайского краевого Законодательного собрания по здравоохранению и науке Александр Федорович Лазарев, академик РАН, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Лаборатории междисциплинарного изучения археологии Западной Сибири и Алтая Анатолий Пантелеевич Деревянко.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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