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Роды после 40: как стать родителем, даже если ситуация кажется безнадежной

, ИА "Амител"
Если муж и жена хотят стать родителями, они ими станут. Откровенный разговор с акушером-гинекологом

Современные женщины все чаще откладывают рождение ребенка. Сегодня врачи не удивляются пациентам, обратившимся по поводу первой беременности в 40, 45, 47 и более лет. Но не всегда это личный выбор женщины, связанный с карьерой или улучшением материального положения. Иногда у людей не складывается личная жизнь, а иногда препятствием к рождению детей становится болезнь. В таких ситуациях на помощь приходят вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ), программы отсроченного материнства и отцовства. Как современная медицина помогает стать родителями несмотря на возраст и болезни рассказала Наталья Пасман, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, акушер-гинеколог с 40-летним стажем, основатель "Клиники Пасман".  

– Наталья Михайловна, неужели современная медицина может помочь людям стать родителями даже в безнадежных ситуациях?

– А что считать безнадежной ситуацией? Если есть свои яйцеклетки, сперматозоиды – хотя бы единичные нормальные по морфологии формы (1-3%) – и проходимые трубы, мы пытаемся сделать все, чтобы беременность наступила с минимальной помощью при инсеминации спермой мужа (искусственное оплодотворение яйцеклетки внутри матки).

Но если у мужчины единичные сперматозоиды или у женщины один ооцит (половая клетка женщины) в яичнике, низкий овариальный резерв, мы предлагаем ЭКО-ИКСИ*. Наша прекрасная команда гинекологов, репродуктологов, эмбриологов добивается блестящих результатов.

Бывает у пары – и у него, и у нее – проблемы, и мы планируем и ЭКО, и ИКСИ. Потому что очень низкие показатели спермограммы, генетика с проблемами – высокий показатель фрагментации ДНК**, концентрация нормальных форм сперматозоидов – 1%. Но после лечения у мужчины показатели спермы нормализуются, а у женщины восстанавливается овуляция, и беременность наступает даже без ЭКО, самостоятельно после лечения.

Также часто обращаются с проблемой, когда у пациенток длительно нет менструаций. Например, больше года после замершей не состоявшейся беременности, нескольких выскабливаний полости матки. В таких случаях мы делаем гистероскопию (осмотр), разъединяем спайки в матке, проводим фотодинамическую терапию, обработку матки макрофагальной средой, озонотерапию, лазерную терапию, для улучшения кровоснабжения матки – гирудотерапию. В итоге восстанавливается менструация и через несколько месяцев наступает долгожданная беременность.

– То, что вы делаете в клинике, больше похоже на волшебство.

– Какая бы сложная ситуация ни была, мы используем все возможности, существующие в мировой практике, и наши авторские патентованные методики лечения хронического эндометрита, а также технологии преодоления иммунологического бесплодия, ранее считавшегося необъяснимым, совместно с лабораторией клеточных технологий Института клинической иммунологии (НИИФКИ). Даже когда у мужчины есть один единственный сперматозоид в яичке и у нас нет права на ошибку, мы проводим разные виды вмешательства под наркозом, получаем этот сперматозоид, оплодотворяем хирургическим путем яйцеклетку (ИКСИ) и достигаем результата.

– А что делать тем, кто пока не встретил человека, от которого бы захотел родить ребенка? Или, например, кто-то не может позволить себе сейчас стать родителем из-за проблем со здоровьем? Ведь время идет, а потом может быть поздно.

– Мы одни из разработчиков программы "Отсроченное материнство". Во всем мире это направление активно развивается.

Например, женщина достигает 35-летнего возраста, беременеть не от кого, она может криоконсервировать ооциты, они лежат и ждут, когда женщина вернется с супругом. Мы можем получить ооциты и половину оплодотворить спермой донора (у нас есть банк спермы, донорские программы), а вторая половина будет ждать своего генетического отца, может, женщина его встретит. Если не встретила, прошло 5 лет, ей уже 40 – пора беременеть, тогда мы переносим эмбрионы.

Если мама не может родить сейчас, потому что у нее серьезное заболевание, требующее лечения, но у нее низкий овариальный резерв или мы боимся, что он исчезнет после лечения, мы заготавливаем ооциты, а женщину лечим. Идеально, если мы оплодотворим ооциты сперматозоидами, получим и заморозим эмбрионы, а когда она восстановит здоровье, сделаем криоперенос эмбриона.

Уровень работы наших эмбриологов – высший пилотаж, потому что заморозить – одно, а правильно разморозить – высшее мастерство, наши эмбриологи делают это на высочайшем уровне.

– А если проблемы со здоровьем не у женщины, а у мужчины?

– У нас есть программы и отсроченного отцовства. Например, у пациента выявлен рак яичка, а женщине 45 лет и у пары нет детей. Замораживаем сперму, после чего мужчина лечится хирургически с последующей химиотерапией (в результате химиотерапии сперматогенез нарушается, поэтому мы предварительно криоконсервировали сперму). Пациентке после подготовки стимулируем овуляцию, оплодотворяем яйцеклетки, получаем два эмбриона и переносим их на пять суток в матку. Долгожданная беременность завершается рождением двух замечательных малышей.

Вы знаете, пары, которые становятся родителями в 45-47 лет, молодеют на глазах. Я постоянно встречаю своих пациентов, которые стали родителями в возрасте значительно за 40 лет, ведь на моем счету за 40 лет работы уже более 10 000 рожденных детей. Сейчас в роддоме, где я работаю 37 лет, рожают девочки, которые появились на свет на моем дежурстве 30-37 лет назад!

– То есть не стоит бояться рожать первого ребенка, если вам уже за 40?

– По моему наблюдению, отсроченное материнство у возрастных пациенток – это счастливое материнство. Здоровые дети делают женщину счастливой и красивой в любом возрасте. Я не призываю рожать в 47, я призываю рожать в 20-25 – оптимальном возрасте для планирования первого ребенка. Но если так сложилась жизнь – это не повод отчаиваться, выход есть!

Повторюсь: если муж и жена хотят стать родителями, они ими станут. Станут без матки, без яичников. Есть донорские программы (и сперматозоидов, и ооцитов) и суррогатное материнство. Бывает, что женщине удалили матку по разным причинам: онкологическое заболевание, кровотечение во время родов, но яичники остались функционирующими, с фолликулами. Тогда паре помогает стать родителями суррогатное материнство, когда в матку здоровой женщине переносится эмбрион генетических родителей, и она успешно вынашивает беременность. У нас в клинике есть все программы ВРТ, существующие в мировой практике, в том числе суррогатное материнство и предимплантационная генетическая диагностика.

– Кстати, сейчас эти способы становятся модными среди обеспеченных красивых женщин, которые боятся испортить фигуру.

– Я против таких поводов, когда женщина не хочет сама вынашивать и рожать, чтобы сохранить молодость и фигуру, но я за то, чтобы не лишать счастья материнства женщин, которые сами не могут выносить. Например, при синдроме Рокитанского-Кюстнера, когда у женщины нет матки, но есть яичники. Ее ооциты оплодотворяются спермой мужа или донора, на пятые сутки эмбрион переносится суррогатной маме. В случаях, когда женщина не может забеременеть, это оправданно. Повторюсь, мы работаем для того, чтобы мужчины и женщины смогли испытать счастье отцовства и материнства. Я убеждена, если пара – и он, и она – хотят стать родителями, у них все получится, какая бы тяжелая ситуация ни была.

"Клиника Пасман",
г. Новосибирск, ул. Карамзина, 92;
тел.: +7 (383) 284-30-53 ;
pasman-clinic.ru;
E-mail: regions@pasman-clinic.ru
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*От англ. ICSI – IntraCytoplasmic Sperm Injection – интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида в ооцит – применяется в случае мужского фактора бесплодия.

**Дефект содержащегося в ядре мужской половой клетки генетического материала – серьезная и сложно корректируемая патология, т. к. при ​большом количестве таких сперматозоидов мужская сперма теряет способность к оплодотворению.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

4.02.2020 10:56
- гость -

Если вы хотите сделать несчастным своего "любимого" ребенка родив в 50, в 60 лет свои отдать в школу и не дожить до его выпускного, то конечно - рожайте.
Пусть ребенок ваш всю жизнь Вас стесняется устав всем доказывать что вы мама а не бабушка, бояться с Вами выходить в люди, бояться что вы вот - вот умрете на границе 70-80 лет, остаться сиротой, т.к. отец его и того раньше помрет (ибо у нас мужчины живут на 10-11 лет меньше)
Остаться сиротой в 20 это пипец как здорово!

4.02.2020 17:32
- гость -

Слава богу-бог даёт,
По утрам ещё встаёт!

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