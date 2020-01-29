"Это невывозимо!" Грузовик встал на дыбы в Алтайском крае

Груженый досками ГАЗ встал на дыбы посреди дороги. Инцидент произошел на улице Мамонтова в Бийске.
Как пишут в соцсетях очевидцы, вероятнее всего причиной инцидента стал слабо закрепленный груз. Доски попросту сдвинулись в кузове и своим весом опрокинули грузовик назад.
Как уже сообщал amic.ru, водителей сегодня призывают отказаться от поездок за пределы населенных пунктов и в целом быть внимательнее за рулем. Причиной тому метель и сильный боковой ветер на трассах.
На данный момент в регионе перекрыто два десятка участков дорог. В частности для грузовиков и автобусов закрыт участок Чуйского тракта от Барнаула до Троицкого.
Комментарии
Все по-русски: так сойдет! вот и сошло!
Не, это по - хохляцки!
плохо закрепленный груз - нарушение правила перевозки грузов!
Россия.