Названы самые депрессивные города России

Норильск назвали самым депрессивным городом для путешествий. Рейтинг составил онлайн-сервис Tvil.ru.

Наиболее угнетающим городом России Норильск назвали четверть опрошенных. На втором месте — российская столица. Москву депрессивной считают 23,5% респондентов. Замкнул тройку Челябинск — 17%.

Также в десятку наиболее депрессивных попали Череповец, Саратов, Брянск, Пермь, Волгоград, Уфа и Красноярск.

Ранее агентство Zoom Market провело опрос в 25 крупнейших городах страны на предмет депрессивного состояния местных жителей. Оказалось, что чаще всего депрессией страдают жители Норильска, Перми и Саратова. Москва оказалась на 18-м месте. Веселее всего живут в Симферополе.