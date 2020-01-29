"Я не багаж". В Сети запустили флешмоб после гибели кошек в самолете

24 января пассажиру "Аэрофлота", летевшему рейсом Нью-Йорк – Москва вместе со своими кошками, выдали две переломанные переноски с травмированными животными. Позже кошки скончались.

"Аэрофлот", в свою очередь, заявил, ответственность за инцидент несут грузчики аэропорта Шереметьево, и компания намерена провести служебное расследование. Пользователи же после происшествия запустили в Сети флешмоб, в котором фотографируют своих питомцев с призывом изменить правила перевозки животных.