Многодетным родителям Алтая сохранят право на бесплатную землю при смерти ребенка

Многодетные семьи Алтайского края больше не будут терять право на бесплатные участки даже в случае смерти ребенка. Такие поправки в краевой закон внесут депутаты парламента на сессии в четверг, 30 января.

Сейчас по закону семьи, где больше трех детей, лишались возможности получить землю, если кто-то из детей умирал. Такие ситуации редки, но все же случаются. И именно такой случай стал поводом для пересмотра закона. 25 октября 2019 года солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь сослуживцев. Среди погибших сразу трое из Алтайского края: 19-летний Алексей Андреев, Артем Никишин и Анатолий Куропов. 19-летний Андреев – из многодетной семьи. И после его смерти мать могла лишиться права на землю.

После поправок, которые внесут депутаты АКЗС, в законе будет прописано: "смерть ребенка (детей), за исключением случаев, когда смерть наступила по вине или в результате бездействий родителя (родителей), усыновителя (усыновителей), не может являться основанием для отказа в предоставлении в собственность земельного участка гражданину, состоящему на учете в качестве желающего приобрести его для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства". Закон называется "О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков".

Другой вопрос в том, чтобы получить бесплатную землю нужно "отстоять" длинную очередь – сейчас в регионе в ней более 11 тысяч семей. Просто земля на Алтае есть, но она должна быть оборудована коммуникациями за счет местных бюджетов. Но власти говорят, что в казне на это просто нет денег.