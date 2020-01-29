Многодетным родителям Алтая сохранят право на бесплатную землю при смерти ребенка

Многодетные семьи Алтайского края больше не будут терять право на бесплатные участки даже в случае смерти ребенка. Такие поправки в краевой закон внесут депутаты парламента на сессии в четверг, 30 января.
Сейчас по закону семьи, где больше трех детей, лишались возможности получить землю, если кто-то из детей умирал. Такие ситуации редки, но все же случаются. И именно такой случай стал поводом для пересмотра закона. 25 октября 2019 года солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь сослуживцев. Среди погибших сразу трое из Алтайского края: 19-летний Алексей Андреев, Артем Никишин и Анатолий Куропов. 19-летний Андреев – из многодетной семьи. И после его смерти мать могла лишиться права на землю.
После поправок, которые внесут депутаты АКЗС, в законе будет прописано: "смерть ребенка (детей), за исключением случаев, когда смерть наступила по вине или в результате бездействий родителя (родителей), усыновителя (усыновителей), не может являться основанием для отказа в предоставлении в собственность земельного участка гражданину, состоящему на учете в качестве желающего приобрести его для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства". Закон называется "О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков".
Другой вопрос в том, чтобы получить бесплатную землю нужно "отстоять" длинную очередь – сейчас в регионе в ней более 11 тысяч семей. Просто земля на Алтае есть, но она должна быть оборудована коммуникациями за счет местных бюджетов. Но власти говорят, что в казне на это просто нет денег.
Комментарии
Спасибо вам дорогие. Теперь точно есть повод рожать, чтоб помереть бесплатно.
твою ж мать то а.....дочего дожили....
Да.
Право на землю то есть, только вот земли этой почему то нет... Вернее земли то полно, только вот почему то не дают... Похвастались бы скольки семьям за последние ну скажем 10 лет в Барнауле дали эту самую положенную по закону землю...
7 лт назад родился в семье третий ребенок, пополнили список желающих получить земельный участок. Тогда 7 лет назад список граждан Барнаула, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, желающих приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства насчитывал менее 700 чел, сейчас в списке уже более 5000 человек. Все фамилии которые были в конце списка 7 лет назад (т.е. в седьмой сотне) сейчас по прежнему находятся в этой самой седьмой сотне...
может уже перестанут рожать ради выплат и участков