Барнаульского подростка незаконно отдали под суд

Подростка из Барнаула отдали под суд по ошибке. Подробности сообщает "Российская газета".
В июне 2019 года трое друзей 14, 16 и 17 лет нашли кошелек, в котором лежали банковские карты. Одной из них можно было расплачиваться бесконтактным способом. Подростки накупили еды и снюсов. В общей сложности друзья потратили 5,5 тысячи рублей.
Юных злоумышленников нашли по камерам видеонаблюдения. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Кража".
Однако, как рассказал адвокат Дмитрий Липатников, правоохранители незаконно привлекли к уголовной ответственности одного из несовершеннолетних. Все дело в юридических тонкостях.
"Преступления, связанные с мошенничеством, в частности с хищением денежных средств с банковских карточек, относятся к средней тяжести. Но если расценить это как кражу денег – будет уже тяжкое преступление. В обоих случаях похищаются деньги со счета. Однако когда мы говорим о краже, то это тайное хищение, а когда махинация происходит с участием представителя торговой организации – мошенничество", – объяснил Липатников.
По словам адвоката, привлечение к ответственности по статье "Мошенничество" возможно только с 16 лет.
Липатников и родители 14-летнего подростка обращались в региональную прокуратуру, Генпрокуратуру и к детскому омбудсмену. В итоге в суде гособвинитель отказался от обвинения подростка в связи с переквалификацией действий подсудимых с тяжкого состава преступления на средний. Школьник автоматически перестал быть подсудимым из-за возраста, с которого наступает уголовная ответственность.
Дело в отношении его 16-летнего друга прекратили в связи с примирением сторон. Разбирательство в отношении ранее судимого 17-летнего еще не окончено.
Комментарии
Не проблема, родители должны будут возместить материальный и моральный ущерб. Если суд, будет руководствоваться принципом предупреждения преступления в дальнейшем, он присудит такой моральный ущерб родителям, что они воспитают сына, лучше, чем в колонии
присудит такой моральный ущерб родителям, что они воспитают сына, лучше, чем в колонии
Но наш суд к преступникам, как правило, более гуманен, чем к их жертвам, очень похоже потому, что преступников он боится больше, чем их жертв. А у него тоже дети и внуки
Люди, в том числе и дети, разные. Кому-то достаточно одного привода в полицию, чтобы отбить охоту нарушать закон навсегда. А кто-то воспринимает освобождение от наказания, как безнаказанность, и совершает более тяжкие преступления. Дай Бог чтобы здесь был первый случай.
Для профилактики самое то. Надо таким залетам подвергнуть всех школьников, вот буде толк, точно говорю
Шайка дружков то тоже не простая, один ранее уже судим. Снюсов напокупали. Может дойдет в первый раз, а может и не дойти.