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Барнаульского подростка незаконно отдали под суд

, ИА "Амител"
Юношу обвинили в краже
Фото: 4esnok.by

Фото: 4esnok.by

Подростка из Барнаула отдали под суд по ошибке. Подробности сообщает "Российская газета".

В июне 2019 года трое друзей 14, 16 и 17 лет нашли кошелек, в котором лежали банковские карты. Одной из них можно было расплачиваться бесконтактным способом. Подростки накупили еды и снюсов. В общей сложности друзья потратили 5,5 тысячи рублей.

Юных злоумышленников нашли по камерам видеонаблюдения. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Кража".

Однако, как рассказал адвокат Дмитрий Липатников, правоохранители незаконно привлекли к уголовной ответственности одного из несовершеннолетних. Все дело в юридических тонкостях.

"Преступления, связанные с мошенничеством, в частности с хищением денежных средств с банковских карточек, относятся к средней тяжести. Но если расценить это как кражу денег – будет уже тяжкое преступление. В обоих случаях похищаются деньги со счета. Однако когда мы говорим о краже, то это тайное хищение, а когда махинация происходит с участием представителя торговой организации – мошенничество", – объяснил Липатников.

По словам адвоката, привлечение к ответственности по статье "Мошенничество" возможно только с 16 лет.

Липатников и родители 14-летнего подростка обращались в региональную прокуратуру, Генпрокуратуру и к детскому омбудсмену. В итоге в суде гособвинитель отказался от обвинения подростка в связи с переквалификацией действий подсудимых с тяжкого состава преступления на средний. Школьник автоматически перестал быть подсудимым из-за возраста, с которого наступает уголовная ответственность.

Дело в отношении его 16-летнего друга прекратили в связи с примирением сторон. Разбирательство в отношении ранее судимого 17-летнего еще не окончено.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

29.01.2020 12:10
гость

Не проблема, родители должны будут возместить материальный и моральный ущерб. Если суд, будет руководствоваться принципом предупреждения преступления в дальнейшем, он присудит такой моральный ущерб родителям, что они воспитают сына, лучше, чем в колонии

29.01.2020 12:12
гость

присудит такой моральный ущерб родителям, что они воспитают сына, лучше, чем в колонии

Но наш суд к преступникам, как правило, более гуманен, чем к их жертвам, очень похоже потому, что преступников он боится больше, чем их жертв. А у него тоже дети и внуки

29.01.2020 12:21
- гость -

Люди, в том числе и дети, разные. Кому-то достаточно одного привода в полицию, чтобы отбить охоту нарушать закон навсегда. А кто-то воспринимает освобождение от наказания, как безнаказанность, и совершает более тяжкие преступления. Дай Бог чтобы здесь был первый случай.

29.01.2020 12:36
- гость -

Для профилактики самое то. Надо таким залетам подвергнуть всех школьников, вот буде толк, точно говорю

29.01.2020 13:25
- гость -

Шайка дружков то тоже не простая, один ранее уже судим. Снюсов напокупали. Может дойдет в первый раз, а может и не дойти.

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