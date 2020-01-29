Барнаульского подростка незаконно отдали под суд

Подростка из Барнаула отдали под суд по ошибке. Подробности сообщает "Российская газета".

В июне 2019 года трое друзей 14, 16 и 17 лет нашли кошелек, в котором лежали банковские карты. Одной из них можно было расплачиваться бесконтактным способом. Подростки накупили еды и снюсов. В общей сложности друзья потратили 5,5 тысячи рублей.

Юных злоумышленников нашли по камерам видеонаблюдения. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Кража".

Однако, как рассказал адвокат Дмитрий Липатников, правоохранители незаконно привлекли к уголовной ответственности одного из несовершеннолетних. Все дело в юридических тонкостях.

"Преступления, связанные с мошенничеством, в частности с хищением денежных средств с банковских карточек, относятся к средней тяжести. Но если расценить это как кражу денег – будет уже тяжкое преступление. В обоих случаях похищаются деньги со счета. Однако когда мы говорим о краже, то это тайное хищение, а когда махинация происходит с участием представителя торговой организации – мошенничество", – объяснил Липатников.

По словам адвоката, привлечение к ответственности по статье "Мошенничество" возможно только с 16 лет.

Липатников и родители 14-летнего подростка обращались в региональную прокуратуру, Генпрокуратуру и к детскому омбудсмену. В итоге в суде гособвинитель отказался от обвинения подростка в связи с переквалификацией действий подсудимых с тяжкого состава преступления на средний. Школьник автоматически перестал быть подсудимым из-за возраста, с которого наступает уголовная ответственность.

Дело в отношении его 16-летнего друга прекратили в связи с примирением сторон. Разбирательство в отношении ранее судимого 17-летнего еще не окончено.