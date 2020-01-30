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Депутаты запретили продажу снюса в Алтайском крае

, ИА "Амител", Александра Черданцева
За продажу бестабачных никотиносодержащих изделий можно получить штраф
Фото: nao24.ru

Фото: nao24.ru

Продажу подросткам снюса и других бестабачных никотиносодержащих изделий запретили в Алтайском крае. Такой закон единогласно приняли депутаты краевого Заксобрания 30 января, через 10 дней он вступит в силу, передает из зала заседаний корреспондент портала amic.ru.

Краевой закон и так запрещает несовершеннолетним розничную продажу электронных систем доставки никотина (в том числе вейпов), жидкостей для электронных систем доставки никотина. А федеральный – оптовую и розничную торговлю насваем и сосательным табаком (снюсом). Но, как пояснили в АКЗС, сейчас снюсом называют и бестабачные изделия – "никотиновые смеси" (официально они называются бестабачными, чтобы их можно было продавать в обход закона). Табака в них нет, но вреда не меньше.

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"Сейчас остро стоит проблема неограниченного оборота и, как следствие, потребления, особенно несовершеннолетними, никотиносодержащей продукции. Это вызывает быстрое привыкание и появление различных сопутствующих заболеваний. Возникают нарушения в работе сердечно-сосудистой, центральной нервной и эндокринной систем, желудочно-кишечного тракта", – предупреждают разработчики закона.

А депутат Госдумы Николай Герасименко добавил, что зависимость возникает буквально с первого раза употребления. 

Глава правового комитета АКЗС Андрей Осипов отметил, что сейчас нет статистики, сколько детей употребляют снюс. В том числе и потому, что раньше на него не было запрета. Кстати, как ранее рассказывала порталу amic.ru заведующая диспансерно-поликлиническим отделением краевого наркодиспансера Наталья Казанцева, к ним обратились родители около 20 детей.

На сессии во время обсуждения поправок депутаты поспорили, а не слишком ли поздно принимать закон. Справедливоросс Александр Молотов рассказал, что прямо на сессии узнал из своих источников, можно ли сейчас купить снюс. Ему сказали, что да, можно, приезжайте. Главная коммунистка края Мария Прусакова (кстати, мама двоих детей), наоборот, поблагодарила губернатора Виктора Томенко за оперативное принятие. Напомним, на широкий общественный уровень проблема вышла только в конце прошлого года. На федеральном уровне такие запреты только обсуждают, ужесточить закон должны весной, подчеркнул Герасименко. Так что краевые депутаты пошли на опережение.

За продажу таких препаратов, будь то жвачка или конфета, будет грозить штраф: для граждан – от 500 до 1500 рублей, для должностных лиц – от 3000 до 5000 рублей, для юрлиц – от 10000 до 15000 рублей. 

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

30.01.2020 10:38
krash

Не поршло и полгода.....надо же...какая быстрая реакция, сколько детей потравили а они только еще запретили ОФИЦИАЛЬНУЮ продажу.

Если честно, я думал эта шняга изначально незаконная, а оно вон оно че.... о_О ..умом Россию не понять

30.01.2020 10:40
krash

Штрафы смешные, вы че там с дубу рухнули???? эта наркота детей убивает! какие нахрен 500р и 15 тыщ??? штрафы должны быть миллионными. эти цифры не остановят разве что совсем мелкие киоски.

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