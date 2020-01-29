Парад для одного ветерана провели в селе под Смоленском

Парад для одного ветерана прошел в деревне Богородицкое Смоленской области. Около 200 человек поздравили освободителя Ленинграда со знаменательной датой.

Поздравление для участника битвы за Ленинград Михаила Семеновича Кугелева организовали сотрудники Следственного комитета.

"С каждым годом победителей той войны все меньше: кого-то уже нет в живых, а кому-то возраст или состояние здоровья не позволяют выйти из дома. Но эта ситуация поправима – если ветеран не идет на парад, значит, такой парад можно устроить для него", – рассказали в ведомстве.

Около 200 человек под звуки военного оркестра промаршировали по двору Михаила Семеновича, после чего ветеран пригласил сотрудников в гости на чай, пишет "О чем говорит Смоленск".