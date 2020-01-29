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Алтайский спортсмен стал призером юношеского первенства мира по биатлону

, ИА "Амител"
На счету Олег Домичека – бронза
Олег Домичек (второй справа) / Фото: Евгения Тумашова

Олег Домичек (второй справа) / Фото: Евгения Тумашова

Бийчанин Олег Домичек в составе юношеской сборной России завоевал бронзовую медаль в эстафете три по семь с половиной километра. Гонка состоялась в рамках юношеского первенства мира по биатлону. Соревнования продолжаются в швейцарском Ленцерхайде.

За российскую команду, помимо Домичека, бежали Алексей Зубарев и Алексей Ковалев. Это первая медаль у россиян на этом турнире среди юношей. Чемпионами стали норвежцы, серебряные награды у команды Чехии.

Напомним, в первый день соревнований алтайский биатлонист занял 28-е место в индивидуальной гонке на 12,5 километра. Кроме того, в середине января на зимней юношеской Олимпиаде Домичек завоевал золотую и серебряную награды.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

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